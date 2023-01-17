Sortie en 1989, la Air Jordan 4 était la première de la franchise à partir à la conquête de la scène mondiale. C'était aussi la première à intégrer le mesh « surmoulé » signature. La Air Jordan 4 d'origine affichait un logo Nike Air au talon, clin d'œil au jeu aérien de Michael Jordan. Elle a figuré dans le film Do the Right Thing de Spike Lee, dépassant le monde du sport pour laisser son empreinte sur la pop culture.