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Dernière mise à jour : 17 janvier 2023
2 min. de lecture

Air Jordan 4

Sortie de la version originale (1989)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/CEMENT GREY)
Prix d'origine (110 $)
Référence (4363)

Air Jordan 4

Sortie de la version originale (1989)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/CEMENT GREY)
Prix d'origine (110 $)
Référence (4363)

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Le tir légendaire de Michael Jordan

Michael Jordan a bouclé la première partie des playoffs de 1988-89 avec une action des plus légendaires. « The shot » : voilà le nom qu'on donne aujourd'hui à son incroyable coup de dernière seconde, qui a permis d'écarter Cleveland des playoffs.

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Succès mondial

Sortie en 1989, la Air Jordan 4 était la première de la franchise à partir à la conquête de la scène mondiale. C'était aussi la première à intégrer le mesh « surmoulé » signature. La Air Jordan 4 d'origine affichait un logo Nike Air au talon, clin d'œil au jeu aérien de Michael Jordan. Elle a figuré dans le film Do the Right Thing de Spike Lee, dépassant le monde du sport pour laisser son empreinte sur la pop culture.

Coloris

Date de première publication : 17 janvier 2023