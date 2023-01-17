Air Jordan 1
Sortie de la version originale (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/RED)
Prix d'origine (65 $)
Référence (4281)
Air Jordan 1
Sortie de la version originale (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/RED)
Prix d'origine (65 $)
Référence (4281)
La chaussure à l'origine du mythe
Une icône qui a changé la donne dès le début. Sortie en 1985, la Air Jordan a rapidement fait sensation dans le monde entier, avec le même charisme effronté que Michael Jordan.
Inspirée des archives
Supériorité rebelle dès le départ
La Air Jordan 1 est la première chaussure à avoir été portée en différents coloris à la NBA. Pourtant, la AJ1 d'origine noire et rouge avait au départ été interdite pour infraction à la politique des tenues de la ligue. Une amende de 5 000 $ était même appliquée pour chaque match où la chaussure était portée. L'héritage du modèle d'origine perdure avec la Air Jordan 1 Retro. Et pour cause : elle rend hommage à la légende ayant élargi le potentiel créatif du jeu et redéfini les liens entre basket, style et culture.