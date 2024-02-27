Nike donne de l'importance aux femmes musulmanes avec un hijab de sport révolutionnaire

Le hijab Nike Pro est sorti en décembre 2017.

Il a été conçu pour répondre au manque de performance des hijabs traditionnels dans le sport.

Avec un design facile à mettre et un mesh Nike Pro Cool monocouche, les athlètes féminines restent au sec pour un confort total.

Ce produit léger est disponible en tailles XS/S et M/L.

Pour reconnaître et valoriser les athlètes musulmanes, Nike a lancé son hijab Nike Pro en décembre 2017. Ce nouveau vêtement révolutionnaire est une réponse de la marque aux besoins de la communauté féminine musulmane portant un hijab. En résumé, il n'existait pas de hijabs de sport pour les femmes et les hijabs traditionnels n'étaient pas adaptés à la pratique sportive.

Les sportives de haut niveau comme Ibtihaj Muhammad, athlète Nike et championne d'escrime, étaient forcées d'improviser. Pendant toute sa carrière sportive, Ibtihaj, qui a remporté une médaille de bronze à Rio en 2016 pour l'équipe des États-Unis, a eu du mal à trouver un modèle adapté. Elle nouait son hijab à l'arrière, en épinglant la partie avant sous son menton et en glissant l'excès de tissu sous les bretelles de sa brassière de sport.

Malheureusement, le tissu en georgette doublé devenait lourd et raide avec la transpiration. En plus d'être inconfortable, le hijab étouffait tellement les sons qu'elle n'entendait pas toujours les décisions de l'arbitre, ce qui lui valait des pénalités.

Ibtihaj n'était pas la seule athlète à être confrontée à ce problème, les hijabs traditionnels n'étant pas adaptés à la pratique du sport. Les designers Nike avaient reçu des retours similaires de la part de beaucoup d'autres athlètes. Pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, l'équipe de design Nike Pro (en charge des vêtements première couche qui sont directement en contact avec la peau) a décidé de concevoir un prototype de hijab de sport.