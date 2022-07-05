Périostite tibiale et fracture de fatigue : les différences clés que vous devez connaître | Article « OGC »

Que vous couriez depuis des années ou que vous débutiez à peine, vous savez probablement que muscles et articulations endoloris sont le lot de tout adepte de running. Mais la douleur, en particulier au niveau du tibia, ne doit pas être prise à la légère.

« La périostite tibiale correspond à une douleur et une gêne ressenties au niveau de la jambe. Elle est due à une pratique constante et répétitive du running ou d'activités impliquant beaucoup de course à pied », explique Neil Panchal, titulaire d'une Maîtrise en sciences, coach personnel certifié par l'A.C.S.M. et physiologiste du sport au Human Performance Center de l'Université de Californie à San Francisco. Il précise que la douleur est généralement provoquée par un effort physique.

« Une périostite tibiale survient lorsque des micro-déchirures apparaissent dans les muscles situés le long de l'os du tibia, indique Carly Graham Brady, kinésithérapeute, coach de running et gérante du cabinet On Track Physical Therapy and Performance à Rochester, dans l'État de New York.

Une surutilisation des muscles reliés à l'avant du tibia, une charge excessive dans le bas de la jambe due à la position de votre hanche et une mauvaise posture lorsque vous courez peuvent entraîner des micro-déchirures, et si le muscle commence à se décoller de l'os, cela va provoquer une périostite tibiale, précise la kinésithérapeute.

La plupart du temps, la périostite tibiale est localisée dans la partie médiane de la jambe (la partie du tibia faisant face à l'autre jambe), poursuit Neil Panchal. Il est également fort probable que le muscle et le tibia soient sensibles et vous brûlent, ajoute Carly Graham Brady.

D'après Neil Panchal, on ne connaît pas exactement la cause de la périostite tibiale, mais « de nombreux cliniciens et cliniciennes affirment qu'elle est due à une sursollicitation, associée à l'absence de périodes de repos adéquates qui permettraient au lien muscle-os de se renforcer ».

Une périostite tibiale peut également se déclarer lorsque vous modifiez votre programme d'entraînement, par exemple en ajoutant plus de sprints ou d'entraînements en côte à votre routine. Des chaussures usées n'offrant plus suffisamment de maintien (généralement celles qui ont dépassé le seuil des 500 à 800 km) ainsi qu'une augmentation trop rapide de votre charge d'entraînement peuvent également provoquer une périostite tibiale en raison du manque de force et de maintien que peuvent subir certains muscles, ajoute Carly Graham Brady. (Ne manquez pas l'article Comment augmenter la distance de ses runs sans se blesser selon les experts.)

La raideur des hanches est une autre cause moins courante (et souvent ignorée) de périostite tibiale, révèle Carly Graham Brady.

« Lorsque vos hanches ne fonctionnent plus aussi bien qu'elles le devraient, d'autres muscles commencent à prendre le relais », précise-t-elle. Elle ajoute que si vos muscles ne fonctionnent pas correctement et que vous n'êtes pas capable d'effectuer une extension complète des hanches, les muscles du bas des jambes vont prendre la relève et « les muscles et articulations entrant en contact avec le sol vont commencer à être davantage sollicités, parce que le haut de la jambe ne travaille pas assez ou pas assez bien ».

Il est nécessaire de faire travailler vos os et vos muscles pour gagner en force et améliorer vos performances globales, mais attention :

« si l'os et le muscle n'ont pas réussi à s'adapter aux tensions sans cesse croissantes appliquées dessus, ils peuvent s'enflammer et provoquer une périostite tibiale ou des lésions plus graves pouvant entraîner une fracture de fatigue », avertit Neil Panchal.