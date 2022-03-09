En bonne compagnie : ennemies sur le ring, amies en dehors

Gong Jin : La boxe masculine se focalise davantage sur la force et la résistance. Pour les femmes, c'est plus une question de technique, de précision et de stratégie. Dans un groupe avec des garçons, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Je voulais m'entraîner avec d'autres femmes mais il n'y avait nulle part où pratiquer à l'époque. C'est comme ça que tout a commencé.

Han Beiying : Il n'existe pas beaucoup de salles de boxe pour femmes en Chine. En fait, je crois que nous étions les premières à en ouvrir une. Cela nous a donné un lieu sûr où nous entraîner, dans lequel nous n'avions pas à nous inquiéter de recevoir des coups trop forts.

Zhong Zheng : J'apprécie l'intimité de m'entraîner dans un cours avec quelques-unes de mes amies proches, ainsi que le coaching de haut niveau avec des femmes qui comprennent ce qu'on vit.