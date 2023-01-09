Développé couché avec haltères ou barre d'haltères : quelle est la meilleure option ?

Le développé couché est un exercice de base qui permet de renforcer le haut du corps. La bonne nouvelle, c'est que ce mouvement peut être effectué avec différents accessoires et équipements.

Mais parmi toutes les méthodes et options existantes, ce sont probablement les haltères et les barres d'haltères qui sont les plus utilisés. C'est d'ailleurs le sujet d'un vieux débat sur le développé couché : qu'est-ce qui est le plus efficace pour travailler le renforcement et la puissance ? Les haltères ou la barre d'haltères ?

Comme dans plein de domaines différents, ça dépend de chaque personne.

« Pour choisir entre haltères ou barre d'haltères pour le développé couché, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, et notamment vos objectifs personnels et votre niveau de forme physique », explique Albert Matheny, diététicien et spécialiste en force et conditionnement.

Cet article t'aidera à savoir quelle est la bonne option pour toi et te donnera des conseils d'experts pour t'aider à maîtriser progressivement le développé couché.