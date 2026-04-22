Quatre conseils de pros pour courir par temps froid

Running par temps froid : voici comment s'habiller, effectuer une routine d'échauffement et rester à l'aise
Activité
Apprends à tirer le meilleur parti de tes runs par temps froid grâce à des conseils de spécialistes pour l'entraînement hivernal.
Ne laissez pas le froid vous empêcher de sortir et d'aller courir. Mais il est essentiel de te préparer à affronter les intempéries.
Si tu n'as jamais couru par temps froid ou que tu n'en gardes pas un bon souvenir, ces conseils de spécialistes t'aideront à optimiser ton entraînement hivernal.
Points clés à retenir
- Courir par temps froid est généralement sans danger, à condition de superposer correctement ses vêtements et de s'échauffer
- Prends en compte le froid dû au vent, pas seulement la température, pour éviter les gelures
- Porte des vêtements en superposition qui évacuent l'humidité et protège tes mains, pieds et oreilles
- Raccourcis ton running ou fais-le en salle en cas de verglas, de visibilité réduite ou de froid intense dû au vent
- Utilise des outils comme l'app Nike Run Club (NRC) pour suivre tes programmes d'entraînement en salle et en extérieur et garder le rythme
Est-il dangereux de courir par temps froid ?
Courir par temps froid est généralement sans danger, à condition d'être bien préparé·e. Pense à porter des vêtements en superposition qui évacuent l'humidité et à protéger tes mains, pieds et oreilles.
À partir de quelle température fait-il trop froid pour courir en extérieur ?
Tu peux courir à pratiquement n'importe quelle température, à condition de porter les vêtements appropriés. Cependant, il peut être dangereux de courir en extérieur si le vent est suffisamment froid pour provoquer des gelures en 15 minutes ou moins. Entraîne-toi en salle et utilise les runs guidés NRC si le froid dû au vent atteint -4 degrés Celsius.
Dans quelles situations faut-il éviter de courir en extérieur pendant l'hiver ?
- Mauvaise visibilité (forte neige/grésil)
- Routes/trottoirs verglacés ou glace dissimulée sous la neige
- Froid dû au vent dans une zone à risque de gelures
- Incapacité à rester au chaud après 10 à 15 minutes à l'extérieur
Courir par temps froid permet-il de brûler plus de calories ?
Courir par temps froid peut permettre de brûler plus de calories que par temps plus chaud, surtout s'il y a beaucoup de vent et de neige/verglas à affronter. Cela étant dit, les différences en termes de calories ont tendance à être faibles.
Comment le temps froid affecte les performances de running
Ton rythme par temps chaud peut sembler plus difficile par temps froid, surtout s'il y a de la neige au sol qui ralentit ta foulée.
L'air froid présente également des défis particuliers pour ton système cardiorespiratoire. « L'inhalation d'air froid augmente la résistance des voies respiratoires et peut provoquer une irritation à ce niveau, ce qui rend la respiration plus difficile », a déclaré Dennis Colón, P.T., D.P.T., docteur en physiothérapie qui traite les runners et runneuses d'endurance. « Pour un certain nombre d'athlètes, l'irritation des voies respiratoires peut aussi provoquer une légère bronchoconstriction. » La bronchoconstriction survient lorsque les muscles des voies respiratoires se contractent, rendant ainsi la respiration difficile.
Les températures froides affectent également la fonction musculaire. « Les muscles peuvent se refroidir dans des environnements froids ; l'échauffement est donc plus long pour obtenir un rendement aérobie efficace », a expliqué Colón. « Cela peut entraîner une diminution temporaire de la capacité aérobie, une dépendance accrue au métabolisme anaérobie et une augmentation de l'effort perçu, en particulier les jours de vent. »
Ces effets sur le système cardiorespiratoire et les muscles se combinent pour entraver temporairement tes performances de running.
« Au lieu d'essayer de suivre ton rythme habituel lorsque tu cours par temps froid, utilise ton rythme cardiaque ou ton indice d'effort perçu pour évaluer le rythme approprié », déclare l'entraîneuse de running Nicole Gainacopulos, spécialiste certifiée du renfo et du conditionnement.
Comment respirer en toute sécurité lorsque je cours par temps froid ?
La résistance et l'irritation des voies respiratoires peuvent compliquer la respiration lorsque tu cours par temps froid, provoquant parfois une bronchoconstriction. Pour limiter l'inconfort par temps froid, commence à courir doucement. Couvre ton nez et ta bouche avec un cache-col pour réchauffer et humidifier l'air avant qu'il n'atteigne tes poumons. Ralentis le rythme pour ménager ton système cardiorespiratoire.
Points clés à retenir
- Avantages pour la santé mentale : le running peut réduire la dépression, l'anxiété et le stress, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour le trouble affectif saisonnier.
- Quand faut-il écourter la séance : rentre à l'intérieur si tu as encore froid après 10 à 15 minutes de running ou si tu te sens instable sur la neige ou la glace.
- Quand renoncer à un run en extérieur : reste à l'intérieur lorsque la visibilité est mauvaise (forte neige ou grésil) ou que les routes sont profondément enneigées ou verglacées.
Liste de contrôle par temps froid
- Vérifier les conditions de vent glacial et de verglas : vérifie toujours les prévisions météorologiques avant de partir. Porte une attention particulière au refroidissement lié au vent et à l'état des routes. Entraîne-toi à l'intérieur si le vent glacial entraîne un risque de gelure (autour de -4 degrés Celsius ou moins) ou si les routes sont verglacées.
- Superposer les couches : porte trois couches : un vêtement première couche anti-transpirant, une couche intermédiaire isolante et une couche extérieure résistante au vent et à l'eau.
- Protégez vos extrémités : vos mains, vos oreilles et vos pieds perdent rapidement de la chaleur et sont particulièrement sensibles aux gelures. Protège ces zones vulnérables en portant un bonnet ou un bandeau contre le froid, des gants ou des moufles de running, des chaussettes d'hiver et des chaussures de running.
- Rester visible : « Avec des heures d'ensoleillement réduites, il est important de pouvoir voir et être vu·e lorsque tu cours à l'extérieur en hiver », a déclaré l'entraîneuse de running Nicole Gainacopulos, C.S.C.S. Choisis des vêtements de running réfléchissants et apporte une lampe frontale ou une lampe de poche pour ajouter de la visibilité et t'aider à te repérer. « Les couleurs claires ou vives peuvent également t'aider à rester visible à l'aube et au crépuscule », déclare Amie Dworecki, coach de course certifiée par l'USATF.
- S'hydrater : les runners et runneuses oublient souvent de boire de l'eau par temps froid, mais on transpire même en hiver, il est donc essentiel de continuer de s'hydrater. « Prenez quelques gorgées d'eau toutes les 10 à 12 minutes, et veillez à vous hydrater avant et après la course », conseille N. Gainacopulos. Apporte une bouteille d'eau ou une ceinture d'hydratation.
Qu'est-ce que je dois porter pour courir en hiver ?
Avant d'aller courir, enfile une tenue de running pour l'hiver. Elle te permettra d'être à l'aise pendant ton run sans avoir ni froid, ni trop chaud. La clé est de trouver le bon équilibre. N. Gainacopulos explique que tu devrais avoir « froid sans être mal à l'aise » lorsque tu sors pour aller courir. « Habille-toi comme si la température extérieure était de 20 degrés plus chaude qu'elle ne l'est en réalité pour tenir compte de la chaleur que ton corps générera pendant l'effort et éviter la surchauffe en milieu de run », indique Cassandra Padula Burke, RDN, coach certifiée en triathlon et running.
La superposition de tes vêtements est la clé pour courir en toute sécurité et confortablement par temps froid. « Un système simple à trois couches fonctionne le mieux », a déclaré Colón. Voici comment créer ton système :
- Un vêtement première couche léger : commence par un haut et un legging ou un pantalon en matières anti-transpirantes comme le polyester ou le polypropylène. « Le vêtement première couche est essentiel car il effectue un transfert d'humidité à partir de la peau », explique D. Colón.
- Un vêtement deuxième couche isolant : ajoute un vêtement deuxième couche isolant confectionné dans une matière telle que le tissu Fleece ou la laine pour piéger l'air chaud généré par ton corps. « Le Fleece synthétique léger a tendance à fonctionner le mieux car il fournit une isolation sans ajouter de volume, reste respirant pendant les efforts intenses et sèche rapidement si la sueur le traverse », déclare C. Burke.
- Une couche extérieure résistante au vent et à l'eau : recouvre le tout d'une couche extérieure résistante au vent et à l'eau pour empêcher les éléments de pénétrer dans tes couches intérieures.
- Couvrir les mains, les oreilles et la tête : il est indispensable de se couvrir les mains, les oreilles et la tête pour éviter d'avoir froid aux extrémités et qu'elles ne s'engourdissent. La tête et les mains perdent rapidement de la chaleur, alors n'oublie pas les accessoires essentiels tels que des gants, un cache-col, ainsi qu'un bonnet ou un bandeau. N. Gainacopulos est une fan des gants convertibles, c'est-à-dire des gants fins recouverts de mitaines. « Quand je commence à avoir chaud, j'enlève les mitaines et je porte juste mes gants », dit-elle.
Chaussures d'hiver et options d'adhérence
Tes chaussures de course pour temps chaud ne suffiront pas une fois que les températures auront chuté et que la neige sera tombée. Tu te retrouveras avec les pieds froids et humides et un risque beaucoup plus élevé de glisser sur la glace.
C'est là que les chaussures pour l'hiver entrent en jeu. « Les chaussures de running imperméables avec GORE-TEX et les chaussures de trail sont d'excellentes options pour garder tes pieds au sec, tout en assurant beaucoup d'adhérence », déclare N. Gainacopulos. L'avantage, c'est que de nombreuses chaussures de running sur route offrent une version trail. Donc, si tu as une paire de chaussures de running sur route que tu apprécies, opter pour la version trail t'assure d'obtenir un ajustement et une sensation familiers tout en gagnant l'adhérence nécessaire pour les conditions hivernales.
Une autre option consiste à ajouter des guêtres de cheville et des crampons d'adhérence à tes chaussures de running habituelles. Les guêtres offrent chaleur et protection à tes chevilles, et les crampons d'adhérence offrent une protection contre les glissades.
Pourquoi l'évacuation de la transpiration est importante
Il a beau faire froid dehors, le corps transpire toujours sous ces couches de vêtements. Les tissus anti-transpirants, comme le polyester, éloignent la sueur de la peau et la transportent vers la couche extérieure du vêtement. Ensuite, la sueur s'évapore dans l'air, vous laissant au sec.
Éviter les vêtements en coton : ce tissu absorbe l'humidité dans les fibres, ce qui le rend humide et lourd. « Lorsque vous êtes mouillé·e par temps froid, votre corps perd de la chaleur plus rapidement, ce qui augmente le risque de refroidissement et éventuellement d'hypothermie légère », explique D. Colón. Assurez-vous donc de choisir des vêtements de course qui évacuent la transpiration, quelle que soit la saison. Ces vêtements sont fabriqués dans des matières anti-transpirantes, comme :
- Polyester
- Polypropylène
- Nylon
- Laine mérinos
Comment s'adapter au refroidissement lié au vent
La température seule ne détermine pas comment s'habiller pour les runs par temps froid. Le vent rend l'air plus froid que ne le suggère le thermomètre et fait perdre de la chaleur plus rapidement au corps. L'indice de refroidissement lié au vent tient compte à la fois de la température et de la vitesse du vent, offrant une image plus claire de la sensation de froid à l'extérieur. Par exemple, le thermostat peut indiquer -5 degrés, mais avec un vent d'environ 30 kilomètres par heure, le refroidissement lié au vent chute à environ -30 degrés. Cela signifie que tu perdras de la chaleur au même rythme que si la température de l'air était de -30 °C.
Donc, prends en compte le refroidissement lié au vent dans tes choix vestimentaires. « Fais particulièrement preuve de prudence lorsque le vent est suffisamment froid pour provoquer des gelures en 15 minutes ou moins (autour de -4 degrés Celsius) », déclare D. Colón. Couvre tes doigts, tes orteils, tes oreilles et ton visage, et porte des couches extérieures coupe-vent. Sinon, entraîne-toi à l'intérieur.
Équipement de running d'hiver essentiel
- Bonnet/bandeau
- Gants/mitaines
- Cache-col
- Vêtements réfléchissants/lampe frontale
- Chaussures de running assurant une bonne adhérence
Précautions à prendre sur les surfaces verglacées ou enneigées
- Choisis des chaussures de running d'hiver, pas un modèle de route standard
- Reste sur des itinéraires déneigés ou bien fréquentés, ne cours pas sur des surfaces enneigées ou verglacées
- Choisis des boucles plus courtes ; ne t'engage pas sur de longs parcours aller-retour
- Porte des équipements de couleur vive ou réfléchissants ; ne présume pas que les automobilistes et les cyclistes peuvent te voir
- Cours en salle lorsque le verglas sur les routes ou le froid dû au vent rendent le running en extérieur dangereux ; ne prends pas de risques en courant dans des conditions qui augmentent le risque de blessure
Comment t'échauffer avant un run par temps froid ?
Quel que soit le temps qu'il fait, l'échauffement est une étape obligatoire. Il prépare le corps à affronter une activité physique en augmentant le rythme cardiaque, en réchauffant les muscles et en mobilisant les articulations dans leur amplitude de mouvement complète.
La meilleure façon de s'échauffer est d'effectuer des mouvements dynamiques tels que des montées de genoux, du jogging sur place et des fentes marchées. « Les mouvements dynamiques aident à préparer les muscles aux exigences spécifiques du running en augmentant le flux sanguin, en élevant la température centrale et en améliorant l'amplitude des mouvements grâce à des schémas de mouvement », explique A. Dworecki.
Évite les étirements statiques, qui consistent à maintenir un étirement pendant une période prolongée. Bien qu'ils soient un moyen efficace d' améliorer la souplesse, ils peuvent en réalité t'être préjudiciables lors d'un échauffement. « Les étirements statiques peuvent en fait diminuer la puissance et ne préparent pas le système neuromusculaire à une activité vigoureuse », explique Amie Dworecki.
« Les étirements dynamiques sont particulièrement importants lorsque tu cours par temps froid, car les muscles et les articulations sont naturellement plus raides », ajoute-t-elle. Réserve donc les étirements statiques pour la récupération.
Fais un échauffement rapide de 5 minutes à l'intérieur pour profiter d'un environnement à température contrôlée avant d'affronter les éléments.
Voici la séquence d'échauffement proposée par A. Dworecki :
- 1 à 2 minutes : marche sur place, jusqu'à un léger jogging sur place avec balancement des bras
- 30 secondes (par côté) : balancements des jambes avant/arrière
- 30 secondes (par côté) : balancements des jambes d'un côté à l'autre
- 30 secondes à 1 minute : fentes marchées avec rotation du torse
- 30 secondes : montées de genoux
- 30 secondes : talons-fesses
- 30 secondes (par côté) : rotations de hanche debout
- 30 secondes (par côté) : rotations de cheville debout
Écoute ton corps
Tu n'as pas nécessairement besoin d'ajuster ta distance ou tes entraînements en raison de la météo. Selon Jessica Chang, docteure en physiothérapie, il faut en revanche écouter en priorité son corps.
« Vos premiers runs par temps froid peuvent vous paraître plus durs, parce que votre corps doit s'acclimater. Il est donc important d'écouter son corps s'il vous dit de ralentir ou de vous arrêter plus tôt », explique-t-elle.
Et au niveau de ta posture, tu constateras peut-être que ton corps est voûté et tendu. C'est une réaction naturelle face au froid. Fais donc particulièrement attention à ta posture et fais en sorte qu'elle reste décontractée. Veille aussi à conserver une bonne mécanique de course.
Si tes premiers runs te semblent trop durs, J. Chang recommande de scinder un run long en plusieurs petits runs : tu seras moins longtemps dans le froid tout en parcourant la même distance.
N'oublie pas la récupération
Passer directement du run au repos peut entraîner une baisse trop rapide de ton rythme cardiaque et de ta température corporelle. Cela peut te donner la nausée ou te faire perdre connaissance.
Une récupération peut faire toute la différence. Prendre ne serait-ce que cinq à dix minutes pour te relaxer après l'entraînement permet à ta température corporelle et à ton rythme cardiaque de diminuer progressivement.
Une fois ta course terminée, fais une brève récupération en extérieur en marchant juste sur un pâté de maisons ou deux. Ensuite, rends-toi à l'intérieur pour utiliser le rouleau de massage et effectuer des étirements statiques. Comme l'explique N. Gainacopulos, « Je ne marche qu'autour d'un pâté de maisons après un running hivernal pour ne pas avoir trop froid, et je fais la plupart de ma récupération au calme à l'intérieur. »
Comment commencer à courir dans le froid
« Si vous débutez la course par temps froid, attendez-vous à ce qu'il faille environ deux à trois semaines d'exposition constante pour que votre corps s'acclimate », déclare D. Colón. Une fois acclimaté·e, tu devrais moins frissonner et te réchauffer plus rapidement.
Il peut être bénéfique de courir des distances plus courtes et/ou à une intensité plus faible le temps de t'acclimater. Ensuite, comme le suggère D. Colón, augmente progressivement la distance et l'intensité à mesure que le froid devient plus tolérable.
Pour trouver la bonne combinaison de vêtements pour le froid, il faut tâtonner un peu. Pour t'aider à déterminer ce qui te convient le mieux, N. Gainacopulos suggère de noter ce que tu portes pendant une séance d'entraînement, la température et ton niveau de confort.
« Si tu transpires à travers ton vêtement première couche, c'est le signe que tu es habillé·e trop chaudement », déclare N. Gainacopulos. En revanche, si tu as encore froid 10 à 15 minutes après le début de ton run, tu as probablement besoin d'une couche supplémentaire. Pour faciliter les ajustements à mi-parcours, N. Gainacopulos aime parcourir des boucles plus courtes pendant l'hiver afin de pouvoir enlever ou ajouter des couches au besoin.
Les erreurs courantes à éviter lorsqu'on court dans le froid
- Trop s'habiller et se retrouver en nage
- Négliger l'échauffement
- Ignorer le froid dû au vent
- Porter du coton
- Courir vite sur des surfaces verglacées
Les bases de la récupération après un run par temps froid
Ton run par temps froid ne s'arrête pas à ta porte. Une bonne récupération est essentielle pour éviter les frissons post-run et aider le corps à se rétablir.
Dès que tu as terminé, enfile des vêtements propres et secs. « Si vous restez trop longtemps dans vos vêtements de running en sueur, l'humidité restera sur votre peau et provoquera une baisse spectaculaire de votre température corporelle », explique C. Burke. Des couches fraîches et sèches aident le corps à abaisser progressivement sa température de manière contrôlée.
Une fois que tu t'es changé·e, effectue un temps de retour au calme de cinq à dix minutes pour favoriser ta récupération. N. Gainacopulos inclut généralement l'utilisation du rouleau de massage et des étirements statiques qui imitent les mouvements qu'elle a effectués pendant son échauffement.
Nutrition et hydratation pour le running par temps froid
Ce n'est pas parce qu'il fait froid dehors que tu ne transpires pas ou que tu n'es pas déshydraté·e. Veille à te réhydrater en buvant de l'eau à température ambiante pendant et après ta récupération. Ensuite, fais le plein d'énergie avec un repas ou une collation qui contient à la fois des glucides et des protéines. Vise un ratio d'environ 3 ou 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines. Cette combinaison aide à reconstituer le glycogène et favorise la reconstruction musculaire, explique C. Burke.
« Pensez à ajouter des boissons chaudes comme du bouillon, du thé ou du chocolat chaud à votre repas de récupération pour favoriser l'hydratation tout en vous aidant à vous réchauffer de l'intérieur », explique C. Burke.
Comment faire preuve de régularité tout au long de l'hiver
Entre le froid peu engageant et l'incertitude quant à la manière d'adapter tes entraînements aux conditions météorologiques, il peut être difficile de courir de manière régulière en hiver. L'app Nike Run Club (NRC) peut t'y aider. Elle propose des runs guidés, des programmes d'entraînement, des exercices pour tapis de course et un suivi des progrès lorsque les conditions extérieures ne permettent pas de courir en toute sécurité.
Foire aux questions
À partir de quelle température fait-il trop froid pour courir ?
Techniquement, il n'y a pas de température trop froide pour courir. « Vous pouvez courir à pratiquement n'importe quelle température, à condition d'avoir les vêtements appropriés », déclare N. Gainacopulos. Cependant, il peut être risqué de courir lorsque le vent glacial est suffisamment élevé pour provoquer des gelures en 15 minutes ou moins (autour de -4 degrés Celsius). Dans ce cas, il peut être plus sûr de faire de l'exercice en intérieur.
Comment dois-je ajuster mon rythme en hiver ?
Ton rythme par temps chaud peut sembler plus difficile par temps froid, surtout s'il y a de la neige au sol. « Au lieu d'essayer de suivre ton rythme habituel, utilise ton rythme cardiaque ou ton indice d'effort perçu pour évaluer le rythme approprié », déclare N. Gainacopulos.
Que dois-je porter pour courir en hiver ?
La meilleure solution est d'adopter un système à trois couches : un vêtement première couche léger en matières anti-transpirantes, un vêtement deuxième couche isolant et une couche extérieure qui empêche le vent et l'eau de pénétrer dans les couches inférieures. Ajoute un bandeau ou un bonnet, une paire de gants ou de moufles, un cache-cou et des chaussures de running d'hiver pour bénéficier d'une protection maximale par temps froid.
Est-il sûr de courir dans la neige ?
Courir dans la neige peut être risqué si elle est partiellement ou totalement gelée, ou s'il y a de la glace cachée en dessous. Le port de chaussures de running assurant une bonne adhérence peut t'aider à maintenir ton équilibre. Si les routes sont verglacées ou si tu te sens instable, il peut être judicieux de passer au tapis de course.
Comment éviter les engourdissements des orteils et des doigts ?
Porte des gants convertibles pour protéger tes doigts. Cet accessoire deux-en-un comprend une première couche qui couvre chaque doigt et un revêtement extérieur de type mitaine pour la protection contre le vent et l'humidité. Pour éviter les engourdissements des orteils, porte des chaussettes épaisses et anti-transpirantes. Pour les chaussures, choisis une paire imperméables avec GORE-TEX ou des chaussures de trail. Les guêtres de cheville offrent une protection supplémentaire contre la neige et le vent.
Y a-t-il des aspects liés à la nutrition ou à l'hydratation à prendre en compte pour le running en hiver ?
La transpiration est peut-être moins perceptible en hiver, mais courir par temps froid peut tout de même entraîner une déshydratation. C'est pourquoi il est important de se réhydrater avec de l'eau à température ambiante après le run. Tu dois également faire le plein d'énergie avec des glucides et des protéines. Vise un ratio d'environ 3 ou 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines afin de reconstituer les réserves de glycogène et de favoriser la réparation musculaire.
Comment s'échauffer avant de courir par temps froid ?
Effectue des mouvements dynamiques comme des fentes marchées et des balancements avant-arrière de la jambe, qui contribuent à augmenter le flux sanguin, à élever la température de la ceinture abdominale et à améliorer l'amplitude des mouvements. Un entraînement dynamique de cinq minutes effectué à l'intérieur peut suffire à préparer le corps au running.
Dois-je courir à l'intérieur quand il y a du verglas ?
Courir sur des routes verglacées comporte toujours des risques. Il n'y a pas de honte à choisir le tapis de course lorsque les conditions sont glaciales. C'est un choix judicieux pour prévenir les blessures. L'app Nike Run Club propose de nombreux runs guidés et programmes d'entraînement pour t'aider à maintenir une pratique régulière, même lorsque les conditions extérieures ne permettent pas de courir en toute sécurité.