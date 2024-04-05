L'histoire de la Nike Cortez

L'histoire de la Cortez
Service des archives de Nike.
Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur cette chaussure de running révolutionnaire.
La Cortez a été la première chaussure de running Nike à mettre en avant le génie de Bill Bowerman, cofondateur de Nike et coach d'athlétisme légendaire. Bill était constamment à la recherche de moyens pour aider ses athlètes à exploiter leur potentiel et les faire passer au niveau supérieur. La Cortez est le fruit de nombreux et divers prototypes, et est à l'origine d'une révolution dans le monde des chaussures de running.
À son lancement à la fin des années 60, elle offre aux athlètes de fond des États-Unis un amorti inédit. En effet, la Cortez est le premier modèle de running à associer une semelle intermédiaire sur toute la longueur à une couche de caoutchouc éponge en dessous de l'empeigne. Non seulement la Cortez est devenue la chaussure de running la plus vendue de Nike, mais sa nouvelle combinaison d'amortis est aussi devenue la norme dans le secteur. Conçu pour mieux absorber les chocs, cet amorti sous le pied a tout simplement changé le cours de l'histoire de la chaussure.
En 1971, un magazine de running influent surnomme la Cortez « la chaussure de training longue distance la plus populaire des États-Unis ».
Elle est devenue l'un des modèles les plus reconnaissables de l'histoire de Nike, et pas seulement parmi la communauté running. Avec son rembourrage supplémentaire sur la pointe du pied, son amorti au niveau du talon et ses motifs d'adhérence à chevrons sous le pied, la Cortez a remis en cause et redéfini les critères de l'époque en matière d'amorti et d'adhérence.
Elle est née de la main d'un coach (Bill Bowerman, voir photo ci-dessus) qui a privilégié les besoins de ses athlètes. Cette attention constante portée à l'athlète est un principe profondément ancré, qui influence l'approche de Nike en matière d'innovation produit depuis la création de l'entreprise.
Depuis ses débuts et cette innovation majeure dans le monde du running, le modèle a évolué et attire désormais un public bien plus large. Par exemple, en 2000, Nike sort la Nike Cortez 3 SE Olympic Low, avec des Swoosh rouges et argentés, l'inscription « USA » cousue sur le talon et une semelle extérieure translucide unique.
Aujourd'hui, cette paire reste une silhouette incontournable, en cuir, en daim et dans beaucoup d'autres styles du quotidien portés partout à travers le monde.