Les conseils des coachs pour nager plus vite

Les entraînements de résistance peuvent améliorer vos mouvements de bras et la position de votre corps dans l'eau. Les exercices se focalisant sur les poids (comme le soulevé de terre), les squats, l'équilibre sur un pied, les tractions (comme les flexions des grands dorsaux) et le renforcement de la ceinture abdominale sont tous importants à pratiquer hors de l'eau lorsque vous souhaitez améliorer votre vitesse.

« Tous ces mouvements ont des effets bénéfiques pour la nage », affirme Lee Sommers, coach de renforcement au Nation's Capital Swim Club, au Rockville-Montgomery Swim Club et à All Star Aquatics. Par exemple, le renforcement des quadriceps contribue à améliorer la force et la puissance de vos battements de pieds. Le renforcement des ischio-jambiers améliore votre résilience en natation vers la fin des compétitions. « Plus les hanches et le bas du corps sont puissants, moins vous dépendez du haut du corps [pour vous déplacer dans l'eau] », explique-t-il.

Avoir un grand dorsal puissant est important pour les mouvements de bras, car ce muscle vous aide à brasser plus d'eau lorsque vous nagez. Et renforcer votre ceinture abdominale vous aide à augmenter l'efficacité de vos mouvements de bras, à améliorer la position de votre corps et à éviter les blessures, ajoute-t-il.

Plus spécifiquement, les tractions peuvent améliorer de manière significative vos performances de natation. D'après un article publié en 2018 dans The Journal of Strength and Conditioning Research, des recherches ont montré que la performance en tractions est liée à la vitesse de nage, probablement car cet exercice est un indicateur de la puissance du haut du corps.

Visez une à deux séances de renforcement par semaine et pensez à demander conseil à une ou un coach personnel, qui vous aidera à établir un programme adéquat.