Comment mesurer précisément votre pied pour connaître votre pointure

Lorsque vous recevez vos chaussures, il est important de les essayer et de vous assurer que la tenue est bien adaptée. Faites une promenade ou un run avec vos nouvelles chaussures, sur un tapis de course ou dehors sur le trottoir. La politique de retour de Nike vous permet de retourner vos chaussures pendant 60 jours en France (certaines restrictions s'appliquent). Vous aurez donc le temps d'essayer votre nouvelle paire avant de prendre votre décision.

Lorsque vous essayez vos chaussures pour la première fois, vérifiez que la pointe de votre pied n'est pas trop à l'étroit, et que vous pouvez bouger et étirer vos orteils. Allez ensuite faire un tour avec vos chaussures. Assurez-vous que votre pied ne glisse pas à l'intérieur de la chaussure, et que le col ne frotte pas contre votre peau. Ce sont là des signes caractéristiques d'une chaussure non adaptée. N'hésitez pas à porter vos chaussures lors d'une longue promenade ou d'un vrai run, pour vous assurer qu'elles offrent bien l'amorti et le maintien attendus. Prêtez attention aux éventuels points de pression qui pourraient devenir une source d'inconfort avec le temps. Enfin, assurez-vous que la largeur est correcte également.

Certaines chaussures s'assouplissent après quelques utilisations, ce qui améliore la tenue. Mais ce n'est pas systématiquement le cas, alors faites confiance à votre instinct et basez-vous sur les sensations ressenties au premier enfilage. En cas de doute sur la pointure et la tenue, retournez vos chaussures et essayez une autre pointure ou un autre modèle. Vous l'aurez compris, il est important pour vos pieds de porter la bonne pointure.