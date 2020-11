Comment les ultra-marathoniens peuvent-ils courir de si longues distances ?

02. Préparez-vous au pire.

« Pour survivre à un ultra, il faut être prêt à affronter tous les défis possibles et imaginables, prévient Sally McRae. Vous arrivez au 114e km et une tempête éclate, ou vous vous retrouvez forcé de gravir le flanc d'une montagne, ou vous êtes soudain terrassé par un mal de ventre... ce sont des choses qui arrivent. Donc vous devez vous préparer mentalement. »



Une des techniques que David Laney utilise pour se préparer à supporter l'inévitable douleur qu'il devra affronter : des bains de glace réguliers. Il explique : « Je remplis une baignoire d'eau glacée et je m'assois simplement dedans. Au bout de cinq minutes, je dois lutter contre mon cerveau qui hurle, "sors de là ! Tu dois sortir de là !" Mais je reste assis et j'absorbe toutes ces sensations, parfois jusqu'à 15 minutes. Je reprends le contrôle de ma respiration et j'arrive finalement à me dire "non, tout va bien". »



Cela ne veut pas dire que vous devez vous transformer en esquimau pour renforcer votre volonté. Commencez par vous entraîner à l'« optimisme réaliste », une technique utilisée en psychologie consistant à faire l'inventaire de toutes les choses qui pourraient mal tourner et à élaborer des solutions en conséquence. Ainsi, lorsqu'un obstacle se présentera, vous serez mieux préparé pour l'affronter.



03. Pratiquez la visualisation.

Tout comme la plupart des coureurs de haut niveau, Sally McRae et David Laney se servent d'exercices de visualisation. « J'adore faire une reconnaissance du circuit, explique la jeune femme. Avant de m'endormir, je visualise chaque élément du parcours dans mon esprit... où se trouve telle colline ou tel poste de ravitaillement. Je m'imagine courir jusqu'aux postes de ravitaillement, et je visualise ce que je vais faire à chacun d'entre eux. »



Pour un athlète comme David Laney, qui prend des bains glacés pour calmer ses nerfs, la méthode est un peu différente. « Je vais droit au problème, explique-t-il. Pour moi, ça ne sert à rien de visualiser les parties faciles, donc je m'imagine plutôt sous un soleil écrasant, sans eau, et rongé par un mal de ventre. Et la prochaine station de ravitaillement est à 8 km. »



Bien que différentes, ces deux formes de visualisation ont une même visée : préparer l'esprit à réagir aux problèmes attendus et inattendus, intégrer des nouveaux réflexes et aiguiser sa concentration. Et cela ne vaut pas uniquement pour vos runs les plus épiques. La nuit qui précède un de vos runs matinaux, essayez d'imaginer chaque virage du parcours, la brise qui souffle sur votre visage, et les chansons de votre playlist. Le lendemain, voyez si vous avez gagné en vitesse (ou simplement en plaisir).