Comment garder une attitude positive

Observons cette étude de plus près : des personnes qui n'avaient jamais médité auparavant ont pris part à un cours de 30 minutes sur l'acceptation, un des piliers de la pleine conscience. Durant cette session, elles ont découvert le concept (prendre conscience d'une situation et l'accepter sans porter de jugement) et son fonctionnement (par exemple, après avoir manqué de peu votre record personnel sur une course, vous reconnaissez et acceptez votre déception sans que cela entraîne un sentiment de culpabilité, de colère ou de faiblesse). On les a ont également invitées à se mettre à la place d'un conducteur ou d'une conductrice de bus ou à s'imaginer au cœur d'une tempête (nous vous en dirons plus à la fin de cet article) afin d'appliquer cette approche à des situations de la vie réelle.

Immédiatement après cette séance de formation, les personnes qui ont participé à l'étude ont été soumises à des images neutres et négatives, ainsi qu'à des températures modérées puis extrêmement chaudes, auxquelles on leur a demandé de réagir naturellement. On les a ensuite invitées à réagir à chaque stimulus en tenant compte du principe d'acceptation. En acceptant les images négatives et les températures suffocantes, elles ont ressenti moins d'émotions négatives et de souffrance physique qu'en réagissant naturellement.

La raison ? En voici une : selon l'un des auteurs de l'étude, le Dr Kevin N. Ochsner, professeur et directeur du département de psychologie à l'université de Columbia, l'acceptation modifie la façon dont vous interprétez les situations. Autrement dit, votre appréciation des événements. Or c'est elle qui déclenche toutes vos émotions.

« En pleine conscience, l'acceptation influence votre appréciation d'une situation en vous permettant de vous en extraire, comme si vous observiez simplement ce qui arrive sans y prendre part », précise-t-il. Disons que votre objectif soit de réaliser 10 pompes et qu'à la neuvième, vous posiez le genou à terre. Votre appréciation de la situation pourrait vous mener à vous focaliser sur la répétition manquée, et donc provoquer un sentiment de frustration, ou elle pourrait vous aider à accepter le fait que vous étiez plus proche du but que vous ne l'avez jamais été et vous motiver à persévérer la prochaine fois que vous aurez envie d'abandonner.

« Les gens ont tendance à laisser leurs sentiments s'accumuler dans une sorte d'effet boule de neige. Vous ressentez de l'anxiété et de la peur, vous êtes en colère de vous laisser submerger par ces sentiments, puis vous êtes triste de vous être mis en colère, et ainsi de suite. Si, au contraire, vous pouvez accepter, en pleine conscience, que votre réaction initiale correspond à ce que vous ressentez vraiment, vous pouvez alors simplement laisser ce sentiment vous traverser, sans l'amplifier, et votre réponse émotionnelle ne sera en aucun cas aussi intense ou durable », précise Kevin Ochsner. En d'autres termes, l'acceptation vous permet de lâcher prise, une technique qui pourra s'avérer utile la prochaine fois que vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité.