Utilisez cette technique mentale pour vous aider à contrôler vos réactions

Si vous vous êtes déjà étonné de voir un serveur s'abstenir de répondre devant un client particulièrement inconvenant qui a décidé de passer ses nerfs sur lui, vous savez qu'il est possible d'atteindre un niveau de placidité digne de Yoda. Bien sûr, il se peut que ce serveur soit habitué aux clients qui se croient tout permis ou qu'on lui ait demandé de ne pas répondre. Mais il se peut aussi qu'il ait appris à maîtriser ce que de nombreux experts en psychologie appellent « la pause ».

La pause est le moment entre l'événement déclencheur et votre réponse, qu'elle soit verbale ou physique, explique Djuan Short, assistante en psychologie et professeure de yoga certifiée, installée à Philadelphie. Ce moment, qui peut durer quelques secondes ou plusieurs minutes, vous permet de réfléchir à la suite, explique-t-elle, de façon à transformer une réaction impulsive en réponse consciente.

Comment faire ? Marquer une pause vous permet de prendre conscience de vos émotions en vous forçant à ralentir et à vous écouter, afin de reprendre vos esprits et d'écarter les pensées contre-productives. Intuitivement, nous n'en sommes pas tous capables, et ce n'est pas notre faute.

« Notre monde ne nous offre pas la possibilité de développer cette capacité, explique Raquel Martin, psychologue clinicienne à Nashville. Nous avons l'impression que nous devons répondre tout de suite ». C'est parce que la société d'aujourd'hui donne la priorité à l'immédiateté plutôt qu'à la précaution et que nous sommes souvent sur les nerfs parce que nous n'avons pas le temps de digérer tout ce qui se passe autour de nous, explique Raquel Martin.

Lorsque vous réagissez de manière négative à une situation, c'est souvent parce que vous êtes stressé ou que vous avez le sentiment d'être en danger ou menacé (notamment lorsque vous êtes en colère ou blessé, parce que vous avez l'impression qu'on vous a agressé), explique Djuan Short. Ces émotions peuvent activer votre système nerveux sympathique, qui est responsable du réflexe de lutte, fuite ou inhibition. Vous constaterez peut-être que votre rythme cardiaque augmente, vos muscles se contractent et vous commencez à transpirer. Il s'agit d'un mécanisme de survie, qui vous prépare à réagir rapidement aux situations dangereuses, explique Djuan Short. Mais les bouchons des heures de pointe et l'accumulation des tâches quotidiennes ne menacent pas votre survie, même si vous avez parfois envie de hurler ou de vous enfuir.