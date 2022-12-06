Comment commencer la musculation selon les coachs

Avant de commencer à soulever des haltères, il peut être judicieux de s'entraîner avec des professionnels, comme des coachs ayant une certification, des coachs en performances sportives ou des physiothérapeutes qui pourront évaluer la qualité de tes mouvements. Ces sessions de découverte seront l'occasion d'évoquer tes blessures passées ou actuelles, et des douleurs qui y sont liées. Cette évaluation aidera également le ou la coach à comprendre la façon dont tu bouges. Elle peut aussi mettre en évidence des déséquilibres musculaires, les groupes de muscles dominants et d'autres zones qui pourraient bénéficier d'un renforcement ou nécessiter une attention particulière.

« Je pense que les gens se blesseraient un peu moins s'ils comprenaient exactement ce qui se passe dans leur corps », affirme Lexa Henwood. En t'entraînant avec un ou une coach, tu pourras explorer ces questions en profondeur. Tu te rendras peut-être même compte que tu réussis à faire des exercices dont tu ne te pensais même pas capable. Si tu n'as pas les moyens de faire appel à un ou une coach, tu peux trouver des exemples d'évaluations d'exercices à réaliser soi-même (certaines nécessiteront un peu d'aide) sur des plateformes comme YouTube ou Instagram. Veille simplement à bien vérifier les compétences du ou de la coach.

Lorsque tu cherches ton ou ta coach, veille à ce que la personne choisie soit certifiée par un organisme accrédité. Prends également soin de choisir un ou une coach qui a une spécialisation dans le type d'entraînement que tu souhaites faire. En cas de doute, demande aux coachs que tu envisages s'ils proposent des séances de découverte, pour appréhender leur style et leur philosophie d'entraînement. Ces séances te permettront de découvrir leur personnalité et de poser des questions sur votre collaboration. Note que lorsque ton ou ta coach communique, en te donnant des conseils pour ajuster ta position ou améliorer tes mouvements pendant tes séries, c'est généralement bon signe.