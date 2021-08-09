Découvrez le club de football indien Gymkhana de Londres

Indian Gymkhana FC
Communauté
À l'ouest de Londres, le Gymkhana FC brise les stéréotypes et ouvre la voie à un nouveau futur pour le football.
Depuis sa création en 1916, l'Indian Gymkhana Football Club encourage la pratique du football amateur et sert de pôle d'attraction pour la deuxième génération de la communauté asiatique de Londres. Ce club a vu naître des amitiés tout en suscitant l'enthousiasme et l'esprit de compétition à chaque match. Mais derrière cette énergie se cache un objectif : briser les stéréotypes et ouvrir la voie au nouveau monde du football.
« Notre communauté n'a jamais été considérée comme faisant partie de la culture du football dans ce pays, c'est un stéréotype que nous devons combattre », explique JT, premier capitaine de l'équipe.
Cet épisode de Crew Love rend hommage au pouvoir du football communautaire. Le Gymkhana FC a su créer une culture et une communauté qui existe depuis cent ans. Le club continue de prospérer grâce aux personnes qui croient en son avenir et veulent le voir réussir à défier les clichés.
« Ce n'est plus la même époque. Cette génération n'a pas peur de faire bouger les choses, c'est vraiment motivant. »
Regardez l'équipe s'entraîner et concourir, et découvrez ce que pensent les membres de l'équipe de la situation actuelle ainsi que leur ville natale d'Osterley, à l'ouest de Londres.
Rédaction : Liz Baldwin Photographie : Ollie Radford Réalisation : Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell