Les meilleurs articles de volley à ajouter à votre checklist

Si vous souhaitez renouveler votre équipement de volley ou si vous cherchez un cadeau pour un ou une fan de ce sport, la collection de volley Nike se compose de vêtements, de chaussures, d'accessoires et autres équipements pour une victoire garantie.

(Vous n'avez jamais joué au volley ? Voici un résumé de tous les postes sur un terrain de volley pour découvrir les bases.)

L'équipement le plus indispensable pour une partie de volley est bien évidemment le ballon. Cependant, il existe d'autres articles conçus pour améliorer ses performances, tels que des genouillères ou encore des chaussures de volley qui permettent de mieux se déplacer sur les surfaces dures.

Découvrez la checklist de Nike pour le volley et passez au niveau supérieur.

(Contenu apparenté : Comment jouer au volley, selon les pros)