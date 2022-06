Cinq idées de cadeaux Nike abordables pour les golfeurs

Les casquettes, visières et bonnets de golf conviennent à peu près à tous les goûts, à tous les styles et à toutes les utilisations. Ce sont d'excellents cadeaux pour les joueurs et les joueuses de golf qui aiment se distinguer par leur style, que ce soit avec un modèle classique ou avec un article original par son design, ses couleurs ou ses motifs.

De plus, les casquettes et bonnets Nike sont fonctionnels : ils allient confort, légèreté et respirabilité. Une casquette ou une visière permet de protéger du soleil. En outre, les modèles Nike Dri-FIT présentent une conception anti-transpiration pour garder la tête au sec et bénéficier d'un maximum de fraîcheur par temps chaud. Ces accessoires présentent des caractéristiques intéressantes : fermetures réglables, bandeaux doux et tissu extensible dans quatre directions. Si la personne que vous souhaitez gâter est sensible au développement durable, optez pour un modèle confectionné en matières durables, comme les fibres de polyester recyclé, par exemple.

Si c'est un joueur ou une joueuse qui a tendance à braver les éléments pour terminer une partie de golf, offrez-lui un bonnet de golf Nike, qui lui offrira chaleur et douceur. L'écusson Nike Golf ajoute une touche de style à ce modèle réversible qui offre un coloris uni d'un côté et un imprimé associant motif pied de poule et motif écossais de l'autre.