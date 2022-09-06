Quatre bienfaits du yoga aérien

Même si le yoga aérien est particulièrement à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, les origines de cette pratique sont bien plus anciennes. Elle doit sa pérennité à ses nombreux bienfaits, notamment en matière de santé cardiovasculaire et d'équilibre.

« Le yoga aérien est une activité physique qui fait travailler tout le corps, en utilisant un accessoire spécial appelé hamac », explique Mariam Michael, professeure de yoga certifiée RYT 200. Grâce au hamac, les postures de yoga traditionnelles, y compris les inversions, peuvent être réalisées en l'air. L'utilisation du hamac encourage également l'exploration de certaines postures, car il peut soutenir une partie du poids du corps, permettant ainsi un étirement plus profond que sur un tapis de yoga.

De plus, en testant le yoga aérien, vous rejoindrez les nombreuses générations qui ont pratiqué cette discipline ancienne. « Au cours de son histoire, le yoga a toujours intégré des accessoires pour vous aider à réaliser vos asanas [postures de yoga], et même des systèmes de suspension dans les airs », explique Michelle Dortignac, professeure de yoga certifiée E-RYT 500.

Aujourd'hui, les cours de yoga aérien reprennent parfois des éléments de « fitness, de danse, de gym acrobatique et de Pilates », ajoute-t-elle. Selon le studio et le ou la professeur·e, Michelle explique qu'un cours de yoga aérien peut être axé sur un seul de ces éléments ou les combiner.

Que vous essayiez le yoga aérien pour approfondir votre pratique du yoga ou pour varier vos entraînements, découvrez les principaux bienfaits de cette discipline.

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