Les bienfaits du jus de pastèque d'après les nutritionnistes
Nutrition
Savoure cette boisson rafraîchissante après ta séance de sport.
Rien ne vaut la sensation de mordre dans un bout de pastèque bien juteuse. Ce fruit est à lui seul génial. Mais est-ce que tu as déjà pensé à boire du jus de pastèque ? En plus d'être ultra-rafraîchissante, cette boisson renferme une grande variété de nutriments qui peuvent favoriser les performances sportives et la récupération.
Cet article te donne quatre bienfaits du jus de pastèque appuyés par des recherches.
Les bienfaits du jus de pastèque d'après les nutritionnistes
1. Il booste ton hydratation
« La pastèque est l'une des meilleures manières d'entretenir une bonne hydratation », affirme Emma Drackford, nutritionniste inscrite au Sport and Exercise Nutrition Register. Elle explique que la pastèque est composée à 92 % d'eau, ce qui en fait une boisson très hydratante.
« Le fait de boire suffisamment d'eau aide à réguler la température du corps, permet aux organes de fonctionner correctement, favorise une bonne digestion, permet au corps d'éliminer les déchets et participe à fournir les nutriments nécessaires aux cellules », indique Mariana Dineen, diététicienne. Même si boire de l'eau doit continuer à faire partie de ta routine quotidienne, consommer du jus de pastèque peut t'aider à satisfaire tes besoins quotidiens en eau. Selon les spécialistes, une femme doit boire environ 11,5 verres d'eau par jour pour effectuer les tâches du quotidien (hors pratique d'un sport). Les hommes, eux, doivent boire près de 15,5 verres d'eau rien que pour les activités du quotidien.
(Contenu apparenté : Aliments approuvés par des diététiciens pour s'hydrater après un entraînement en extérieur)
2. Il apporte une bonne dose d'électrolytes
D'après Mariana Dineen, la pastèque contient deux électrolytes clés (magnésium et potassium) qui contribuent à améliorer les performances sportives et à retenir les liquides pour une bonne hydratation. Pour info, les électrolytes sont des minéraux essentiels qui veillent à ce qu'il y ait suffisamment de nutriments qui entrent dans tes cellules et de déchets qui en sortent. Ils aident aussi à contrôler la quantité d'eau présente dans le corps.
Cela dit, le jus de pastèque ne doit pas remplacer d'autres formes d'électrolytes, car il n'apporte pas assez de sodium, un électrolyte indispensable. « Étant donné qu'elle est faible en sodium, la pastèque ne vous hydratera pas correctement pour une pratique sportive. Il faut en tenir compte. », précise Emma Drackford.
3. Il peut favoriser une bonne santé cardiaque
La pastèque contient également un antioxydant, le lycopène. C'est ce qui donne à ce fruit juteux sa couleur rouge-rosée.
« Les antioxydants sont des molécules bonnes pour la santé qui interagissent avec les radicaux libres : ils les neutralisent et réduisent leur capacité à endommager les cellules, explique Mariana. Des données provenant d'études épidémiologiques suggèrent que le lycopène pourrait avoir un effet bénéfique sur les lipides dans le sang et la tension artérielle », poursuit-elle, ajoutant que le lycopène est biodisponible dans la pastèque fraîche. La biodisponibilité est liée à l'absorption et signifie qu'une substance peut être absorbée par l'organisme. Dans le cas présent, le lycopène peut donc être absorbé par l'organisme quand on consomme de la pastèque.
Les composants de la pastèque peuvent également contribuer à faire baisser la tension artérielle. La citrulline présente dans ce fruit se transforme en arginine dans le corps (un acide aminé) et contribue à la synthèse de l'oxyde nitrique, « qui agit comme un vasodilatateur et contribue à faire baisser la tension artérielle », précise Mariana Dineen. Même si toutes les parties de la pastèque contiennent de la citrulline, Mariana explique qu'il y en a plus dans la partie blanche. Heureusement, la plupart des jus de pastèque qu'on trouve dans le commerce sont pressés à froid en utilisant à la fois le pourtour blanc et la chair. Ils permettent donc de profiter de ce bienfait.
4. Il peut favoriser la récupération musculaire
C'est encore une fois à la citrulline qu'on doit cet effet bénéfique du jus de pastèque.
« Cet acide aminé contribue à booster l'afflux de sang dans les muscles, ce qui permet d'avoir moins de courbatures après le sport », explique Emma Drackford. Elle précise également que la citrulline « peut contribuer à augmenter la quantité d'oxyde nitrique qui va dans les muscles. L'effort paraît donc plus facile. »
Comment faire du jus de pastèque
C'est bien plus facile qu'il n'y paraît. Pas besoin d'un extracteur de jus ou d'un appareil sophistiqué pour faire du jus de pastèque frais.
« Retire la chair d'une petite pastèque avec une cuillère, mélange pendant 30 secondes environ et tu as ton jus de pastèque », indique Mariana. Pour une texture plus lisse, elle conseille de passer la pastèque mélangée au chinois pour la filtrer. Tu peux aussi acheter du jus de pastèque fraîchement pressé dans le commerce, obtenu à partir du pourtour blanc et de la chair.
« Si tu achètes ton jus en magasin, il doit contenir entre 80 et 100 % de pastèque, sans sucre ajouté », préconise Mariana.
Amanda Sauceda, nutritionniste, insiste sur le fait qu'il faut faire attention à sa consommation de sucres ajoutés. Selon l'American Heart Association, les femmes ne devraient pas consommer plus de six cuillères à café de sucre ajouté par jour et les hommes ne devraient pas dépasser neuf cuillères à café. Pour éviter le risque que le jus de pastèque ne contienne du sucre ajouté, il vaut mieux préférer un jus fraîchement pressé à un jus déjà conditionné qui se conserve plus longtemps.
Certaines personnes doivent-elles limiter leur consommation de jus de pastèque ?
Comme le fait remarquer Mariana, la pastèque est considérée comme un fruit riche en FODMAP. FODMAP est un acronyme qui regroupe les oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles, un groupe de sucres que les intestins ont du mal à digérer et à absorber. Par exemple, les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable peuvent tester un régime pauvre en FODMAP pour essayer d'identifier les aliments qui aggravent les symptômes.
« Si vous êtes dans la phase d'élimination du régime pauvre en FODMAP, évitez la pastèque », conseille Mariana.
Cela dit, tout le monde n'est pas forcément sensible aux aliments riches en FODMAP et même dans le cadre d'un régime FODMAP, la pastèque peut être réintroduite si elle est bien tolérée. Bien sûr, pour suivre un régime d'élimination quel qu'il soit, il est conseillé de consulter un ou une nutritionniste.
Mariana Dineen ajoute que les personnes qui présentent une intolérance alimentaire au fructose (parfois appelée malabsorption du fructose) ou une intolérance héréditaire au fructose doivent éviter de consommer de la pastèque. Celles qui souffrent d'hyperkaliémie doivent également faire attention à ne pas consommer trop de jus de pastèque.
« [L'hyperkaliémie], c'est quand on a trop de potassium dans le sang », explique Emma Drackford. Étant donné que la pastèque est riche en potassium, Emma conseille aux personnes souffrant de ce trouble de bannir cet aliment.
Rédaction : Jessie Quinn