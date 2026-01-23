Quels sont les bienfaits de l'exercice physique sur la santé mentale ?

Le système nerveux :

Les systèmes nerveux sympathique (combat-fuite) et parasympathique (repos et digestion) fonctionnent en opposition dans ton corps, mais l'exercice peut aider à réguler et, finalement, à limiter l'anxiété. Au départ, le système nerveux sympathique peut être activé par un exercice intense, mais le parasympathique est déclenché par un exercice modéré et pendant la récupération, ce qui contribue à ralentir le rythme cardiaque, à abaisser la tension artérielle et à détendre les muscles.

Hormones et neurotransmetteurs :



Lorsque vous commencez à faire du sport, des changements ont lieu dans votre corps et votre cerveau. Votre rythme cardiaque augmente, votre sang circule plus rapidement, l'oxygène est dirigé dans vos muscles et organes vitaux et votre cerveau s'adapte aux stimuli de l'exercice.

Tes hormones, neurotransmetteurs et autres molécules sont affectés. Les endorphines (hormones de bien-être qui agissent comme un analgésique, réduisant la perception de la douleur) fonctionnent en combinaison avec la dopamine (qui stimule le plaisir et la motivation), la sérotonine (une hormone stabilisant l'humeur) et d'autres comme le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF).

Quant au cortisol, une hormone qui gère le stress, le métabolisme, l'inflammation, etc., « les méta-analyses montrent que les personnes qui sont plus actives physiquement ont tendance à avoir des rythmes diurnes de cortisol plus sains », explique Gregory Gordon, MA, spécialiste certifié en conditionnement et renforcement musculaire, MATRx. « Ils montrent également une réponse au stress plus "efficace", soit en réduisant, soit en récupérant plus rapidement le cortisol et les réponses de la fréquence cardiaque aux tests de stress standardisés. Ce schéma est associé à une meilleure santé à long terme. »

Avantages :

L'exercice régulier peut stimuler la production d'endorphines, ainsi que d'autres résultats physiologiques clés, entraînant une augmentation des sentiments de bonheur et de motivation, tout en diminuant les sensations de douleur.