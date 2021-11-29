Trois façons d'éviter les irritations durant l'entraînement

Quand vous enchaînez les répétitions en transpirant à grosses gouttes, vous faites le plein de sensation fortes, même si vos muscles sont en feu. Un autre genre de douleur pour le moins irritant peut au contraire vous ôter toute envie de faire du sport (et vous priver de ses bienfaits). Les irritations sont dues à un mélange d'humidité et de frottements. Elles se traduisent par des picotements et des brûlures qui laissent votre peau rouge, à vif. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce problème courant peut être évité.

Les irritations apparaissent généralement sur les parties du corps qui ont tendance à frotter l'une contre l'autre, comme au niveau des cuisses, des aisselles ou encore de l'aine. Même si les personnes en surpoids sont davantage touchées par ce problème, tout le monde peut connaître cette douleur quelle que soit sa morphologie, en particulier durant la pratique d'un sport et par temps chaud. Voici quelques astuces pour réduire les irritations, voire même les éliminer totalement. Vous pourrez ainsi reprendre le running, le vélo ou la randonnée tout en préservant votre santé.