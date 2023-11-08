En forme avec Fleur

Apprends à danser avec Fleur
Moi, c'est Fleur. J'ai 15 ans. Je danse et je chante, et je t'invite à faire pareil.
La musique est une source d'inspiration. C'est fort, ce qu'on ressent quand on arrive sur le dancefloor : on se débarrasse de toute négativité et on laisse sa créativité s'exprimer totalement.
Je pense que tout le monde devrait danser sans la moindre hésitation et se lâcher sur la piste. C'est de ça que parle ma nouvelle chanson, Footwork.
C'est parti !
Suis cette vidéo étape par étape. On va répéter ensemble les moves sur Footwork.
J'ai noté quelques astuces pour apprendre la base. Comme ça, tu seras au top pour danser sur scène, en battle ou juste dans ta chambre.
👟 Continue à t'entraîner. On s'améliore avec le temps. Promis !
🗯️ Demande l'avis de ton entourage.
❤️🔥 Porte des vêtements qui te donnent confiance en toi.
🌸 Garde une attitude positive ! Danser, c'est avant tout se faire plaisir.
Si tu veux montrer au monde entier tes chorés sur Footwork, n'oublie pas de me taguer ! Mon pseudo, c'est @fleurforreal sur Instagram et TikTok.
Surtout, amuse-toi.
Fleur x
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