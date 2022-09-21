Apprendre à faire du skateboard pour les débutants

Le skateboard est un sport qui exige de la technique, de la coordination et de l'équilibre. Mais c'est également une discipline incroyablement fun et grisante, et qui vaut le coup d'être apprise, même à l'âge adulte, affirme Joe Eberling, fondateur de The U.S. Skateboard Education Association et professeur de skateboard certifié par l'USSEA.

Le skateboard s'apprend comme n'importe quel autre sport, explique-t-il. « L'âge n'est pas une barrière. Les capacités physiques utilisées pour le skateboard (se tenir debout, garder l'équilibre et pousser) sont les mêmes [capacités] que celles utilisées dans les sports comme le patin à glace et le roller, des disciplines apprises par des adultes de tout âge ».

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Joe Eberling explique que même si le plus sûr pour les novices est de faire appel à l'expertise d'un coach certifié ou d'un skateur professionnel pour apprendre les bonnes techniques, les athlètes peuvent également apprendre les bases tous seuls. Il faut simplement avoir le bon équipement et skater dans un espace dédié autorisé par la loi. (Il est important de noter que certains États américains interdisent de faire du skateboard dans certains endroits, il faut donc vérifier au préalable la législation en vigueur dans votre État.)

Et comme vous n'aurez pas tout de suite l'impression de voler sur un skateboard, il est essentiel de porter le bon équipement de protection avant de commencer. Cela inclut un casque, des genouillères, des coudières et des protège-poignets. Lisez cet article pour apprendre à skater et pour découvrir l'équipement qu'il vous faut.