Dans ce deuxième épisode de notre docu-série HOME, on fait la connaissance d'Alphonso Davies. Découvre comment le sport l'a aidé à trouver sa place. Depuis ses premiers pas dans une équipe à Edmonton au Canada, jusqu'à atteindre la scène internationale, Alphonso combat les préjugés sur les communautés déplacées. Véritable source d'inspiration, il pousse la prochaine génération à partir à la conquête d'un avenir meilleur. « On ne peut pas coller une étiquette sur un avenir qui n'a pas encore été écrit ». - Alphonso Davies