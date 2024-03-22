L'histoire de la Air Max 97

Service des archives de Nike.

On a ressorti les archives.

Dernière mise à jour : 23 mai 2024
3 min. de lecture
L'histoire de la Air Max 97

Malgré ce qu'on peut lire, ce ne sont pas les trains à grande vitesse japonais qui ont inspiré l'édition culte « Silver Bullet » de la Air Max 97. Le designer Christian Tresser a déclaré s'être inspiré de la nature, et en particulier des ondulations produites par les gouttes d'eau sur la surface d'un étang.

« C'est comme si les ondes se propageaient jusqu'à l'unité Air », explique le designer. Sur son modèle, le liseré argenté à motifs réfléchissants intégrés donne à la Air Max 97 un aspect mécanique. C'est un clin d'œil de Christian Tresser à sa passion du VTT et aux pièces en métal de ces vélos.

Mais ce design hors du temps n'est qu'une partie de l'histoire. La 97 a été la première chaussure à avoir une unité Air visible sur toute la longueur, ce qui en fait l'une des chaussures les plus innovantes de son époque.

L'histoire de la Air Max 97

En 2017, la marque sportswear UNDEFEATED (UNDFTD) basée à Los Angeles a sorti deux coloris toujours très convoités aujourd'hui, dans le cadre d'une collaboration avec Nike. La chaussure affiche le logo UNDFTD, avec du cuir verni, de la mousse et une unité Air visible sur toute la longueur.

L'histoire de la Air Max 97

Toujours en 2017, la 97 a intégré « The Ten », une collection Off-White de Virgil Abloh qui rend hommage aux chaussures cultes de Nike. Cette collection est divisée en deux catégories : « Revealing » et « Ghosting ». La série « Ghosting » a été conçue avec des empeignes translucides. Elle comprend une Converse Chuck Taylor, une Zoom Fly SP, une React Hyperdunk 2017, une Air Force 1 Low et une Air Max 97.

Cette 97 présente une empeigne translucide reconstituée, avec une matière semi-révélatrice en lien avec le thème. Elle a aussi un collier de serrage et un logo rouges sur la languette, des bordures noires, des embouts de lacets verts et une semelle extérieure translucide.

Il existe une infinité de versions de la Air Max 97. Ouvre grand les yeux. Si tu n'as pas encore trouvé ta préférée, tu la découvriras sûrement ici.

Date de première publication : 22 mars 2024

Articles associés

  • L'histoire de la Air Max 95

    Service des archives de Nike.

    L'histoire de la Air Max 95

  • L'histoire de la Air Max 90

    Service des archives de Nike.

    L'histoire de la Air Max 90

  • L'histoire de la Air Max 1

    Service des archives de Nike.

    L'histoire de la Air Max 1

  • Nike inaugure une technologie révolutionnaire avec le lancement de la chaussure Air Max Dn

    Actus des produits

    Nike inaugure une technologie révolutionnaire avec le lancement de la chaussure Air Max Dn

  • Nike lance sa toute nouvelle silhouette Air Max : la Air Max Scorpion

    Actus des produits

    Nike lance sa toute nouvelle silhouette Air Max : la Air Max Scorpion