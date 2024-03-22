L'histoire de la Air Max 95

Au début, le tout nouveau design de la Air Max ne fait pas l'unanimité au sein de Nike. Son look est inhabituel et elle intègre la toute première unité Air visible à l'avant-pied. Certaines personnes adorent sa semelle intermédiaire noire, utilisée pour la première fois sur des chaussures de running Nike, alors que d'autres la détestent. Pour le designer Sergio Lozano, c'est qu'il était sur la bonne voie.

Ce modèle était inspiré de deux idées distinctes. La première, celle d'une chaussure créée par la nature, avec des couches de terre que la pluie érode pour ensuite révéler le produit. La deuxième, inspirée par la complexité du corps humain. Le cambrion le long de la semelle extérieure et au talon représente une colonne vertébrale, qui constitue l'épine dorsale du modèle. Les œillets en nylon représentent les côtes, et la structure de laçage sur les côtés, recouverte de mesh, représentent les fibres musculaires et la chair.