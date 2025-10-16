Lorsque Jordan a enfilé pour la première fois ses baskets noires et rouges, il ne cherchait pas à provoquer une controverse. Il testait un nouveau modèle audacieux, guidé par sa quête d'excellence. Cependant, la ligue imposait une règle stricte d'« uniformité de l'uniforme » à l'époque : les sneakers devaient respecter des restrictions de couleur et s'accorder avec celles des autres joueurs.

Visuellement distinctes et différentes de toutes les autres chaussures sur le terrain, les Jordan noires et rouges enfreignaient cette règle. Jordan les a portées malgré tout, convaincu qu'elles correspondaient à la fois à sa personnalité et à son jeu. Sa décision de continuer à briser les règles est devenue une déclaration symbolique : il n'était pas là pour se fondre dans la masse. Il était là pour changer la donne.

Jordan a porté plusieurs coloris de l'AJ1 au cours de sa première année sensationnelle, déclenchant un véritable raz-de-marée culturel. Chaque fois qu'il enfilait ses baskets noires et rouges, Nike le soutenait sans faille.

Note de la rédaction : les extraits suivants de « DNA Remembers » sont tirés d'un rapport de recherche interne publié pour la première fois par les Digital Nike Archives en octobre 2014. Des années plus tard, ils donnent un aperçu des évolutions autour des détails concernant la Jordan « Banned ».