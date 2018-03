SB DUNK MID PRO "LEWIS MARNELL"

Lewis Marnell dominierte die Skater-Szene von Melbourne und war einer der ersten australischen Skater des Nike SB Teams. Im Januar 2013 verstarb Lewis an schwerer Diabetes. Fünf Jahre später erinnert dieser Nike SB Dunk Mid Pro an den Skater, der für Nike SB in Australien Maßstäbe setzte. Premium-Obermaterial in einer Farbgebung speziell für Lewis und mit seiner eigenen legendären Löwengrafik auf der Ferse.

"Lewis skatete nur in Dunks. Sie sahen so cool an ihm aus, dass wir sie unbedingt haben wollten, um so auszusehen wie er." – Shane O'Neill

