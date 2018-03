AIR JORDAN VI RETRO GATORADE "PINE GREEN"

Die neueste Farbgebung des Air Jordan VI ist eine Hommage an die Werbung "Like Mike" aus dem Jahr 1991, die eine ganze Generation in ihren Bann zog. Der Schuh in Gatorade Green ist vollständig aus Wildleder gefertigt. Details wie der von einer Wasserflasche inspirierte Schnürsenkelstopper, die Grafiken auf der Innensohle und der aufgestickte Schriftzug "If I Could Be" auf der Innenseite der Zunge runden das Designthema ab.

Erhältlich in Herrengrößen auf Nike.com.