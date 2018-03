SB DUNK LOW PRO "BLACK PIGEON"

Ohne die Original-Version des "NYC Pigeon" aus dem Jahr 2005 wäre die Sneaker-Kultur nicht das, was sie heute ist. Jeff Staple konzipierte einen Schuh, der seine Stadt repräsentieren sollte. Und dafür schien ihm der allgegenwärtige Vogel bestens geeignet. Er brachte den Schuh in seinem Shop "Reed Space" unter die Leute. Bald wusste jeder davon, alle wollten ihn und die Dunk-Mania trat ihren Siegeszug an. Die Sneaker-Kultur war nie mehr dieselbe. Der Schuh selbst ist das ultimative Aushängeschild dieser Revolution. Seine heiß ersehnte Rückkehr fällt auf den 15. Jahrestag des SB Dunk und den 20. Jahrestag von Staple Design. Jeff Staple präsentiert ein simples Design in Schwarz, in dem "die Taube selbst die Geschichte erzählt", wie er es formuliert. Der Schuh wird in einer klassischen pinken Nike SB Box ausgeliefert, die an die legendäre Zusammenarbeit am SB Dunk mit Staple aus dem Jahr 2005 erinnert.

Erhältlich in Herrengrößen auf Nike.com.