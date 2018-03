Der Air Max 97 feiert sein 20. Jubiläum und kehrt nun als überarbeitetes Modell zurück. Der neue Air Max Plus 97 bedient sich dabei der Tradition von Nike und vereint das fließende, futuristische Obermaterial des OG mit Tuned Air-Dämpfung. 1998 feierte der Air Max Plus sein Debüt mit einem Obermaterial in unverkennbarem TPU-Look. Er war der erste Laufschuh von Nike mit Luftkissen, deren Widerstand entsprechend ihrer Position unter dem Fuß individuell eingestellt werden konnte. In den späten 90ern setzten der Air Max 97 und der Air Max Plus mit ihrer einzigartigen Kombination aus Innovation und Design neue Maßstäbe. Da ist es nur logisch, dass jetzt, fast 20 Jahre später, beide Modelle im neuen Air Max Plus 97 zusammenkommen.