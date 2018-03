AIR MORE UPTEMPO '96 "WHITE & DEEP ROYAL BLUE"

Inspiriert wurde der Air More Uptempo '96 von den Basketball-Legenden der 80er und 90er. Er ehrt damit ein Jahrzehnt, in dem Basketball zu einer globalen Bewegung wurde. Auch er verfügt über die gleichen drei Air Sole-Elemente – so viele, wie noch nie gleichzeitig in einem Schuh verarbeitet wurden. Und natürlich dürfen auch die legendären AIR-Buchstaben nicht fehlen, die den gesamten Sneaker umhüllen. Die Slam Dunk-Silhouette auf der Einlegesohle und ein cleaner Colorway in Weiß-Blau erinnern an einen der legendärsten Slam Dunks der 90er.

Ab 19. September in Herrengrößen auf Nike.com erhältlich.