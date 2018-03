KOBE XI ELITE LOW "GHOST OF CHRISTMAS PAST"

Es ist schon einige Zeit her, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag eine Besetzung ohne Kobe Bryant gesehen haben. Zwar spielt er nicht mehr in der Liga, doch mit der neuen Kobe Elite Low findet Bryant noch immer einen Weg, um seine Gegner am großen Tag zu verfolgen. Der neue Look erzählt mit einem lebendigen Volt-Finish und einem neuen kleinen Swoosh-Design an der Ferse eine Geschichte vom Geist der vergangenen Weihnacht, der nach Kobe Bryant ruft.

Ab 24. Dezember in Herrengrößen nur auf Nike.com erhältlich.