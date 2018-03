Bei einem Freundschaftsspiel zwischen zwei Spitzenmannschaften zog Christiano Ronaldo die Aufmerksamkeit eines legendären Managers auf sich und brachte damit seine Karriere so richtig ins Rollen. Dieses für Ronaldo so schicksalhafte Spiel inspirierte das Design des CR7 Chapter 3: Discovery. Die neu interpretierten Farben erinnern an den Club, für den er damals spielte. An der Seite finden sich silberfarbene Punkte und ein dezentes, reflektierendes Wellendetail als Erinnerung an den Mercurial Vapor I, den er 2003 trug. Die Zahlen 06, 08 und 03 (Tag, Monat, Jahr) am Absatz stehen für den Tag der Entdeckung von Ronaldo, und das glitzernde CR7-Logo symbolisiert seine alles überragende Leistung.

Der CR7 Chapter 3: Discovery Mercurial Superfly und weitere Versionen wie der Mercurial Veloce DF und der Mercurial Victory DF (alle mit Dynamic Fit-Kragen) sind ab 7. November in Herren- und Kindergrößen erhältlich.

Nike Mercurial Superfly V CR7 FG

Seaweed/Hasta/Weiß/Volt

852511-376