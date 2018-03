AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG "SHATTERED BACKBOARD AWAY"

Der neue Air Jordan I wurde von dem Moment inspiriert, in dem MJ in die Lüfte stieg und das Backboard zerbrach. Nachdem er erst in den Farben verfügbar war, die MJ in diesem unvergesslichen Moment trug, gibt es den Air Jordan I jetzt in den Farben des gegnerischen Teams. Starfish, Schwarz und Weiß werden in einem traditionellen AJ I Farbblock miteinander vereint, um das neue Design des zerbrochenen Backboards darzustellen.

Erhältlich ab 1. Oktober in Herrengrößen (UK: 6–14, EU: 40–49,5) und Kindergrößen (UK: 3–6, EU: 35,5–40).

Erhältlich auf Nike.com und in folgenden Geschäften:

NIKETOWN London, Nike Store Paris Champs Elysées, Nike Store Les Halles, Nike Store Citadium Paris, Nike Store Paris La Défense, Nike Store Berlin, Nike Store Glasgow, Nike Store Hamburg und Nike Store Barcelona.



