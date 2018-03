Ein zeitloser Sneaker-Style ergrünt erneut

Alles blumig. Ein handgemaltes Grünflächen-Design wurde exklusiv für Nike vom Liberty Design Studio Nike entworfen und bringt die NikeCourt x Liberty Kollektion in verschiedenen Farbverläufen zum Leben.

Die Kollektion legendärer Nike Looks – inklusive Air Max 1 Ultra, Tennis Classic Ultra, Roshe Cortez, Benassi, Air Rift und der Zoom Vapor 9.5 Tour – machen sich sommerfrisch mit diesem offenen, luftigen Print, der durch die Zeichnungen in den Archiven des renommierten Druckstudios inspiriert ist. In Anlehnung an botanische Forschung erinnert der Print an eine Zeit, in der Entdeckungen der Naturwelt noch handschriftlich festgehalten wurden.

Die NikeCourt x Liberty Kollektion erscheint am 25. Juni auf Nike.com.

Nike Air Max 1 Ultra Liberty

Weiß/Vachetta Tan/Volt/Weiß

844135-100