Woche 14:

BEREIT FÜR

DAS RENNEN

Du hast es geschafft. Nutze diese Woche

deinen Fortschritt, um stark und

selbstbewusst zu laufen. Jetzt bist du

bereit, an den Start zu gehen. Du kannst

die Abfolge der einzelnen Einheiten an

deinen Wochenablauf anpassen, aber

absolviere Speed- und Long Runs nicht

unmittelbar nacheinander und halte dich

an die empfohlenen Distanzen. Nimm

N+TC Workouts in deinen Trainingsplan

mit auf, um möglichst schnell fit zu werden.

NOCH 1 WOCHE.