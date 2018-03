NIKE ROSHE TWO FLYKNIT

Roshe Two Flyknit: Neue Schlichtheit



Überragender Tragekomfort, absoluter Minimalismus. Der Roshe Two ist so leicht und flexibel wie das Original und kombiniert eine dreilagige Dämpfung mit einem weichen Stretch-Obermaterial für mehr Tragekomfort und optimierten Minimalismus.



Der Roshe One kam 2012 auf den Markt und überzeugte durch seine unaufgeregte Schlichtheit. Für Designer Dylan Raasch ging es beim Roshe um Formgebung und Verbesserung, wobei das Ziel ein leichter, unkomplizierter Schuh war. "Je einfacher ich den Schuh machte, desto perfekter wurde er", erzählt Raasch.



Der ultimative Minimalist unter den Sneakern setzt jetzt auf Flyknit. Die gestrickten Linien erzeugen bei jeder Bewegung faszinierende Farbeffekte.



Der Roshe Two Flyknit ist ab dem 1. September in Herren- und Damengrößen auf Nike.com erhältlich.