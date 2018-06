STRIK TIL LEBRON "Da Petrie og hans team viste LeBron en tidlig udgave af Flyknit, var LeBron

vild med det. Men med sine 118 kg var han ikke overbevist om, at de ville kunne

holde til presset. Han havde brug for noget stærkere. Så Nikes Knit Innovation-team

strikkede materialet på en helt ny måde. Designgruppen ønskede, at LeBron skulle

føle sig sikret, men også, at han kunne bevæge sig frit og reagere, når han havde

brug for det. Resultatet blev BattleKnit. "Det lykkedes os at udvikle beskyttelse,

elasticitet og de ydelsesspecifikationer, vi ønskede for hvert område i skoen,"

siger Petrie. "Det er en alt i én-pakke."