KYRIE 4 Kyrie weiß, dass er furchtlos konventionelle Weisheiten in Frage stellen muss, um die Welt zu schockieren. Mit

einem kreativen Kopf lässt sich offen und einfallsreich diskutieren. "Think Twice" nimmt sich Kyries

persönliche Einstellung "Just Be You" zu Herzen. Er glaubt, dass du dich selbst herausfordern

musst, um deinen eigenen Horizont zu erweitern.