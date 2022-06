So kommst du mit Bewegungsschmerzen während der Schwangerschaft zurecht – erklärt von Expert:innen

Ursache: Nwabuebo erklärt, dass Schwangere im gesamten Rückenbereich Schmerzen verspüren können, vor allem aber im unteren Rücken und im Illiosakralgelenk (auch ISG genannt), das den unteren Teil der Wirbelsäule mit dem Becken verbindet. Warum? Weil die Rumpfmuskulatur wegen des steigenden Gewichts insgesamt mehr arbeiten muss und daher schneller ermüdet.



Teilweise werden die Schmerzen auch durch die veränderte Haltung verursacht. Das Massezentrum verlagert sich nach vorne, was zu Rückenschmerzen führt, so Proulx. Manche Frauen ziehen zum Ausgleich das Steißbein nach vorne. So oder so verändert sich die Belastung auf den unteren Rücken.



Das kannst du tun: Laut Nwabuebo hilft es, die Bauchmuskeln zu stärken und leicht zu dehnen. Hier eignen sich Übungen wie Katze-Kuh, die Kind-Haltung oder Vogel-Hund. Trainiere deine Bauchmuskeln mindestens zweimal in der Woche, denn eine kräftige Tiefenmuskulatur in diesem Bereich kann den Bauch besser stützen und nimmt Druck vom unteren Rücken, erklärt Proulx. Sie mag am liebsten die sogenannten Pallof Presses, bei denen du ein Band oder ein Kabel auf Brusthöhe zu dir hin ziehst. Dabei aktivierst du deinen Core, um zu verhindern, dass du mit dem Oberkörper in Richtung Ankerpunkt des Bands rotierst (im Internet findest du zertifizierte Trainerinnen, die dir genau zeigen, wie es geht).



Proulx empfiehlt außerdem, dass Menschen mit Rückenschmerzen hochgeschnittene Bike Shorts oder Kompressionsleggings tragen sollten, um die Core-Muskulatur zu unterstützen. Dabei sollte der Bund deinen Bauch stützen, ohne dich bei der Atmung zu behindern (ja, so etwas gibt es!).