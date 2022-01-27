Yoga für Herz-Gesundheit: Was sind die Vorteile?

Expert:innen finden immer wieder Beweise dafür, dass Yoga die Herzgesundheit fördern kann. Außerdem nimmt man an, dass der rhythmische Übergang von einer Pose zur nächsten einen positiven Einfluss auf die Verbindung zwischen Körper und Geist hat.



Schließlich geht es beim Yoga ja hauptsächlich um Atmung und Achtsamkeit. Die Praxis selbst beschreibt eine Reihe von zielgerichteten Bewegungen, bei denen du dich von deinem Atem lenken lässt und fließend von einer Pose in die nächste übergehst. Manche Menschen können durch Yoga ihr Selbstvertrauen stärken, weil sie dadurch innere Stärke, Selbstbewusstsein und Dankbarkeit entwickeln.



Aus körperlicher Sicht kann regelmäßiges Yoga deine Gesundheit folgendermaßen verbessern:

Gesünderer Blutdruck

Weniger Stress

Besserer Schlaf

Das Halten von Posen beim Yoga bringt dein Herz in Schwung, was bedeutet, dass sich dadurch deine allgemeine kardiovaskuläre Gesundheit verbessert. Das geht aus entsprechenden Untersuchungen hervor. Eine Studie hat sogar ergeben, dass Menschen, die regelmäßig Yoga machen, auch zu anderen körperlichen Aktivitäten bereit sind und sich gesünder ernähren. Das alles sind Faktoren, die die Herzgesundheit fördern.