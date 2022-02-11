4 schicke Workout-Outfits für Damen

Wenn du auf der Straße, der Laufbahn oder im Gelände läufst, brauchst du Bekleidung, die für Tragekomfort sorgt (und dich je nach Wetter entweder warm oder kühl hält). Bevor du ein Laufoutfit auswählst, solltest du dir die Wettervorhersage ansehen und dir überlegen, auf welchem Untergrund du läufst. Außerdem solltest du dich auf unerwartete Wetterumschwünge vorbereiten.

Im Allgemeinen eignen sich für Läufer:innen am besten eng anliegende Layer, die sich wie eine zweite Haut anfühlen, den Windwiderstand verringern und eine gute Laufmechanik ermöglichen.

Bei Kälte empfiehlt es sich, weitere Layer darüber zu tragen. Mit einem Funktionsshirt als unterste Schicht und Trainings-Tights oder -Leggings machst du garantiert nichts falsch. Falls notwendig, kannst du dann noch weitere Layer hinzufügen. Wenn es draußen warm ist, solltest du minimalistische, atmungsaktive und gut belüftete Trainingsklamotten wie Dri-FIT-Shorts und einen Sport-BH tragen. Diese ermöglichen eine gute Luftzirkulation und sorgen dafür, dass Schweiß schnell verdunstet.

Je nachdem, wo du läufst, musst du möglicherweise dein Schuhwerk anpassen. Wenn du zum Beispiel einen Trailrunning-Lauf planst, bieten Nike GORE-TEX Schuhe zusätzliche Stabilität und Traktion auf unebenem Terrain. Nike React oder Flyknit Laufschuhe sind hingegen perfekt für die Straße und die Laufbahn geeignet.