7 Nike Geschenkideen für den Vatertag
Einkaufs-Guide
Diese Geschenkideen für Väter, egal ob Sportfans oder Sneakerheads, sind alles, was du brauchst.
Lass dir für diesen Vatertag mal was ganz Neues einfallen. Egal, ob du nach einem Geschenk suchst, mit dem du ihn dazu bringst, einem Lieblings-Hobby nachzugehen, oder etwas, das euch beide interessiert und so eure Beziehung vertieft – das hier sind die sieben besten Geschenkideen für diesen Vatertag.
1. Für Väter, die laufen: Nike Dri-FIT-Ausrüstung
Es gibt viele Arten von Nike Dri-FIT-Performance-Ausrüstung für Läufer:innen, mit denen die Laufgarderobe deines Vaters ihren finalen Schliff bekommt: von Hüten über Socken hin zu hochwertiger Laufbekleidung. Nike Dri-FIT Socken eröffnen Läufer:innen neue Welten. Sie leiten den Schweiß von den Füßen ab und helfen so dabei, dass Läufer:innen nach ihrem Lauf keine verschwitzten und unangenehm riechenden Füße haben. Ein weiteres wichtiges Accessoire: eine Nike Dri-Fit Lauf-Cap. Sie hilft dabei, dank einer schnellen Absorption und Belüftung den Schweiß in Grenzen zu halten und bietet obendrein noch Sonnenschutz.
Als Alternative kannst du auch Nike Dri-Fit Laufoberteile oder -hosen in Erwägung ziehen. Atmungsaktive Funktionsunterwäsche mit Langarm-Design oder leichte Laufhosen mit Taschen helfen deinem Vater bei Läufen an kälteren Tagen dabei, Wind und Wetter zu meistern.
2. Für Väter, die Sport lieben: Nike Fankleidung
Wenn du in einem Haushalt oder einer Community aufgewachsen bist, wo man sich zu seinem Lieblingsteam bekannte, dann ist neue Fankleidung vielleicht genau das richtige Geschenk für deinen Vater. Egal, ob er College-Sport, ein Profiteam oder eine spezielle Athletin oder einen speziellen Athleten ganz besonders liebt, du kannst ein Trikot, eine Cap oder ein T-Shirt für ihn finden, mit denen er sich als Fan outen kann. Setz noch eins obendrauf: Wenn dein Vater wirklich auf seine Kosten kommen soll, dann kombiniere das Ganze mit zwei Tickets zu einem Spiel.
3. Für Väter, die besessen von Sneakern sind: Air Force 1s
Mit einem klassischen Paar Air Force 1s liegst du bei Sneaker-Liebhabern immer goldrichtig. Wenn er noch kein Paar hat, dann gönn deinem Vater doch ein neues, komplett weißes Paar Air Force 1s. Die passen einfach zu allem. Oder überrasche ihn mit einer einzigartigen Farbkombi, die er so noch nie getragen hat. Wenn du sein Geschenk noch persönlicher gestalten willst, dann sieh dir unsere personalisierbaren Optionen von Nike By You an.
4. Für Väter, die regelmäßig ins Gym gehen: Workout-Equipment für zu Hause
Hilf deinem Vater, wenn er regelmäßig ins Gym geht, ein Stück Gym mit nach Hause zu nehmen, damit er jederzeit trainieren kann. Schenk ihm ein vielseitiges Workout-Equipment wie einen Medizinball, ein Widerstandsband, ein Set Push-up-Griffe oder eine Faszienrolle. So kann dein Vater seine Fitnessziele erreichen und muss dafür noch nicht einmal vor die Tür.
5. Für Outdoor-Väter: Nike ACG-Kollektion
Nike All Conditions Gear (ACG) ist für Outdoor-Abenteuer gemacht. Wenn dein Vater gerne auf Wanderungen oder beim Trail Running, Mountainbiken oder Campen abschaltet, dann schenk ihm doch ACG-Schuhe oder -Bekleidung, mit denen er gleich Inspiration für die nächsten Abenteuer in der Wildnis hat. Viele Styles bestehen aus nachhaltigem Material, einschließlich recycelten Polyesterfasern, die aus Plastikflaschen hergestellt werden. Die Plastikflaschen werden gereinigt, zu Flocken zerkleinert, dann zu Pellets verarbeitet und anschließend zu hochwertigem Garn gesponnen. Genau das Richtige also für umweltbewusste Väter.
6. Für Väter, die golfen: ein neues Golf-Shirt
Wenn dein Vater gerne golft, dann gönn ihm doch ein neues Golf-Polo oder ein langärmliges Unterhemd für seine nächste Runde auf dem Grün. Finde einen Style aus weicher, atmungsaktiver Nike Dri-Fit-Technologie, die ihn bei seinem Schwung nicht einengt und gleichzeitig den Schweiß von seinem Körper ableitet. Viele Nike Golf-Shirts bieten zusätzliche Vorteile für die Performance, mit denen er sein Spiel aufpolieren kann: Mesh am Nacken, ein Bereich, an dem sich an einem langen, heißen Tag besonders gerne Hitze anstaut, und Schulternähte, die leicht nach vorne gehen, um ihn nicht bei seinem Schwung zu stören.
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7. Für Väter, die auf Gadgets stehen: Apple Watch Nike
Für technikaffine Väter, die ihre körperliche Aktivität nachverfolgen und nicht den Anschluss verlieren wollen, gibt es die neueste Version der Apple Watch Nike. Einige Ausführungen davon sind sogar wasserfest bis zu 50 Metern. Damit geht dein Vater beim Baden definitiv nicht baden. Überrasche ihn mit einer Uhr, die ihn auch an seine Herzgesundheit erinnert: Dank integrierter Funktionen kann sie einen irregulären Herzschlag sowie niedrige und hohe Herzfrequenzen melden. Außerdem hat sie einen integrierten Kompass und Höhenzähler für Wanderungen und Trail Runs. Die Nike Ausgabe der Uhr lässt sich nahtlos mit der Nike Run Club App für audiogeführte Läufe (oder Spaziergänge) mit Nike Athlet:innen und Coaches koppeln.
Text von Greg Presto