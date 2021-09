Talking Trash mit Chloe Kim

Ob Marathonveranstaltungen oder kleinere Sportturniere: Die Trainingsmöglichkeiten für Sportler:innen werden immer stärker eingeschränkt werden. Bereits in 30 Jahren wird es kaum noch Orte geben, an denen es kühl genug für den Wintersport sind. Eliteathlet:innen können es sich vielleicht noch leisten, an Orte mit frischem Schnee zu reisen oder in Gyms mit Klimaanlage zu trainieren, aber die Möglichkeiten, an der frischen Luft Sport zu machen, werden immer mehr zu einem Privileg werden.