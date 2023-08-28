6 Outfit-Ideen für die Kombi Sandalen und Socken

Unter uns: Sandalen und Socken, geht das? Diese Kombi war früher vielleicht der Klassiker beim Camping-Wochenende, doch in letzter Zeit hat sich das Duo zu einem überraschend coolen Mix entwickelt.

Vermutlich bist du es gewohnt, in der Sandalen-Saison deine Füße zu zeigen, doch jetzt kannst du die bequemen Schuhe auch mal ganz anders tragen. Socken sorgen für zusätzlichen Tragekomfort und Behaglichkeit. Zudem helfen sie, Blasen zu vermeiden.