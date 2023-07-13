Die neue ReactX-Technologie von Nike optimiert die Energierückgabe und verringert den CO2-Fußabdruck

Nike hat heute seine neueste Entwicklungsstufe der fortschrittlichen Schaumstofftechnologie vorgestellt: ReactX. Nach einer Entwicklungs- und Testphase von fünf Jahren wurde der neue Schaumstoff in das InfinityRN 4-Modell des Sportbekleidungsunternehmens integriert. Das Material bietet jetzt eine verbesserte Energierückgabe im Vergleich zum Nike React-Schaumstoff, der Vorgängertechnologie.

Der Schaumstoff ermöglicht nicht nur eine optimale Laufleistung, sondern trägt auch dazu bei, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, den Nike insgesamt hinterlässt. In der Pressemitteilung zur Ankündigung heißt es: "ReactX ist so konzipiert, dass der CO2-Fußabdruck von einem Paar Mittelsohlen aufgrund der geringeren Energie im Herstellungsprozess um mindestens 43 Prozent reduziert und die Energierückgabe um 13 Prozent erhöht wird."

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Nike fünf Jahre lang verschiedene Entwicklungswege getestet. Während dieser Prüfläufe wurden verschiedene Herstellungsmethoden bewertet, bei denen in Bezug auf das Design stets die Athlet:innen im Mittelpunkt standen. Dabei wurde auch untersucht, wie der CO2-Fußabdruck im Herstellungsprozess verringert werden kann.