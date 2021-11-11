Die richtige Kleidung für eine Yoga-Klasse: 5 Outfit-Ideen von Nike

Tipps für die passende Yoga-Kleidung
Stylingtipps
Diese Performance-Teile eignen sich für alles – von schweißtreibenden Power-Flows bis zu beruhigenden Sonnengrüßen.
Ob dynamische Power-Flows, beruhigender Sonnengruß oder schweißtreibendes Hot Yoga: Nike hat das passende Outfit.
Wenn du dich in deiner Yoga-Kleidung rundum wohlfühlst, kannst du dich ganz auf deine Bewegungen konzentrieren. Welches Yoga-Outfit passt zu dir? Das hängt vor allem von dem Yoga-Style ab, den du praktizierst.
Das richtige Yoga-Outfit: Das solltest du beachten
Bei dynamischen Flows gleitest du von einer anspruchsvollen Pose in die nächste. Hier empfiehlt sich Funktionskleidung mit schweißableitenden Eigenschaften. Speziell für Yoga entwickelte Performance-Leggings von Nike bieten Flexibilität und Halt. Kombiniere sie mit einem feuchtigkeitsableitenden Sport-BH mit starkem Halt. So kannst du dich ganz auf deine Flows konzentrieren, ohne dich von deinem Outfit ablenken zu lassen.
Bei kurzen, entspannten Yoga-Einheiten geht es vor allem um Tragekomfort. Hier bieten eine Jogginghose und ein gemütliches Sweatshirt genügend Bewegungsfreiheit und sorgen für die nötige Entspannung. In weit geschnittenen Tops und Hosen kannst du dich optimal dehnen und völlig loslassen. So fühlt sich jede Session wie eine sanfte Umarmung an.
In einem beheizten Studio sind ein Sport-BH und Bike Shorts die optimale Lösung, vor allem wenn sie aus schweißableitenden Materialien bestehen. So bleibst du bei deinem Workout immer angenehm kühl. In diesem minimalistischen und effektiven Outfit kannst du dich ganz auf dein Yoga-Workout konzentrieren.
Wenn du Yoga an der frischen Luft machen möchtest, schütz dich mit einem Longsleeve und einer schicken Sonnenbrille vor der Sonne. Und denk bei Flows am Abend auch an ein leichtes Fleece-Oberteil, falls es kühler werden sollte.
Wir haben hier fünf Vorschläge für dich, damit du dir keine Gedanken mehr über dein Yoga-Outfit machen musst. Damit bist für jedes Yoga-Workout optimal ausgerüstet:
5 schicke, funktionale Outfits für jeden Yoga-Typ
1. Power-Flow-Workout
Mit dem richtigen Yoga-Outfit meisterst du dynamische Power-Flows mit Bravour. Leichte, feuchtigkeitsableitende Leggings mit sanfter Kompressionswirkung bieten genau die richtige Mischung aus Flexibilität und Halt. Ein Longline-Sport-BH sorgt auch bei intensiven Bewegungen für maximalen Komfort und minimale Ablenkung. Vor und nach dem Workout und auch unterwegs hält dich ein Hoodie angenehm warm.
Bequeme Trainingsschuhe, in die du einfach nur reinschlüpfen musst, runden den Look ab. Wie wäre es jetzt noch mit farblich passenden Sneakern? Und zum Abschluss noch ein breites, verschlungenes Stirnband, um Haare und Schweiß aus den Augen zu halten.
2. Entspannte Yoga-Sessions
Langsamere Bewegungen bedeuten eine intensivere Dehnung. Hier brauchst du Outfits, die etwas weiter geschnitten sind. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Jogginghose mit schmal zulaufenden Beinen? Sie sitzt nicht so eng wie eine Leggings, ist aber dennoch angenehm leicht. Ein passender Hoodie ist optimal für das Warm-up. Wenn er zu warm wird, sorgt ein leichtes, schweißableitendes Tanktop darunter für angenehmen Tragekomfort. Binde die Haare mit einem Scrunchie lässig zurück, um dich ganz auf dein Workout zu konzentrieren. Ein robuster, weicher Yoga-Block gibt dir bei intensiven Dehnungen den notwendigen Halt und optimale Stabilität.
3. Heiße Flows
Und was trägt man beim Hot Yoga? Natürlich so wenig wie möglich! In einem geheizten Studio brauchst du ein kühles, atmungsaktives Outfit. Bike Shorts sind hier die ideale Lösung. Sie sitzen gut und haben sogar Taschen. Ein passender Sport-BH aus schweißableitendem Material bietet Halt und sorgt selbst bei hohen Temperaturen für angenehmen Tragekomfort.
Jetzt noch eine Trinkflasche aus Edelstahl, und einer intensiven Session steht nichts mehr im Weg. Ein oder zwei schmale, elastische Haarbänder mit Silikonbeschichtung halten jede Strähne aus dem Gesicht. Nach der schweißtreibenden Session fühlen sich deine Füße in gepolsterten Slides so richtig wohl. Die kannst du auch in der Dusche tragen.
4. Outdoor-Yoga
Egal, ob am Strand oder im Park: Für Yoga an der frischen Luft brauchst du ein Performance-Outfit. Wenn die Sonne scheint, bietet dir ein Strappy-BH optimale Bewegungsfreiheit. Um dich vor der Sonne zu schützen, kombiniere den Sport-BH mit einem leichten Longsleeve.
Dazu passt eine Sonnenbrille mit getöntem UV-Schutz und Sportbügeln, damit die Brille auch bei Posen wie dem herabschauenden Hund nicht verrutscht. Haltgebende Leggings mit Taschen sind gerade beim Outdoor-Training eine gute Lösung, denn damit hast du deine Essentials auch ohne Trainingstasche immer bei dir. Und zum Abschluss noch eine dünne Yogamatte mit Schultergurt, damit du sie nicht unter dem Arm tragen musst. Schließlich möchtest du nicht schon vor dem Workout einen Krampf im Arm haben, oder?
5. Sonnengruß bei Sonnenuntergang
Sonnenuntergänge haben eine ganz eigene Stimmung. Genieße sie mit einem marmorierten Sweatshirt, dass dich bei kühleren Temperaturen angenehm warm hält. Trage dazu ausgestellte Leggings in vielseitigem Schwarz und einen farblich passenden Longline-Sport-BH. So bleibst du immer im Flow. Jetzt fehlt nur noch eine weiche Matte mit verstellbarem Trageriemen und Schuhe, in die du vor und nach dem Workout einfach nur reinschlüpfen musst.
Text: Laura Lajiness Kaupke