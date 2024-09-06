Die Nike Women by YOON-Bekleidungskollektion verbindet Sport, Style und Selbstausdruck

Modebewusste, aktive Frauen werden sich freuen: Aus der jüngsten Zusammenarbeit von Nike mit der Modedesignerin Yoon Ahn ist Nike Women by Yoon entstanden – eine Bekleidungskollektion, die Weiblichkeit und Eigenständigkeit mit Sportlichkeit verbindet und den klassischen Tennis-Look erfrischend neu interpretiert.

Ahns Designs zeichnen sich durch einen unkonventionellen, vom Tennis inspirierten Stil aus. Ahn ließ sich von den Farben alter Schuluniformen und klassischer Sportkleidung inspirieren, um Modelle zu entwerfen, die eine rebellische, anarchistische Teenager-Ästhetik ausstrahlen. Die Kollektion umfasst Strickjacken, Tennisröcke, Poloshirts, College-Jacken und Sport-BHs. Neu arrangierte traditionelle Details wie College-Patches aus Chenille und "YA for Nike Court"-Logos verleihen dem klassischen Tennis-Style einen markanten, modernen Touch. Mit ausgefallenen Schnitten, die traditionelle Schneiderkunst mit Lifestyle und dem gewissen Etwas verbinden, können diese Kleidungsstücke auf und neben dem Platz, kombiniert oder einzeln getragen werden.

Ein besonderes Highlight der Kampagne ist die Zusammenarbeit von Nike und Ahn mit der Profi-Tennisspielerin Naomi Osaka, die bei den U.S. Open ihr Comeback feierte – das erste große Turnier nach der Geburt ihrer Tochter im Juli 2023. Gemeinsam entwarfen sie exklusive Match-Outfits. Osakas persönlicher Stil ist geprägt von den Farben Grün und Schwarz. Die Kollektion bietet sowohl Matchwear als auch Lifestyle-Röcke und -Jacken mit übergroßen Schleifen, die ihr unverwechselbares Spiel repräsentieren.