Nike präsentiert den Vaporfly 3 Laufschuh für Wettkämpfe

Nike präsentiert seinen neuesten Laufschuh, den Vaporfly 3 Der neueste Nike Laufschuh für Wettkämpfe wurde für eine höhere Energierückgabe und mehr Stabilität beim Laufen entwickelt. Zu diesem Zweck kommt im Vaporfly 3 eine aktualisierte Designtechnologie zum Einsatz, die in der Mittelsohlenform und dem Obermaterial aus Flyknit-Garn sichtbar wird.

Der Erfolg des Vorgängermodells Vaporfly 2 war für die Nike Designer:innen der Ausgangspunkt für die weitergehende Forschung und Entwicklung. Bei jeder Aktualisierung standen wie gehabt die Athlet:innen im Fokus. Das Ergebnis überzeugt durch eine verbesserte Energierückgabe und einen sanfteren Übergang bzw. ein besseres Laufgefühl.

Nach Angaben der Pressemitteilung zur Ankündigung des neuen Modells ging es den Nike Designer:innen bei der Entwicklung hauptsächlich um Neuerungen. Dennoch stützte sich das Team auf Komponenten des Vorgängermodells, darunter die durchgehende Carbonfaser-Flyplate sowie die ZoomX-Mittelsohle, die beide für mehr Antrieb sorgen. Die bewährte Mittelsohle im konvexen Design und die reaktionsfreudige Stabilität rund um den Vorfuß lassen den Fuß geschmeidig abrollen.